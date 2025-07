Украйна твърди, че е поразила руско военно летище. Русия е изпратила над 300 дрона срещу Украйна през последната нощ, унищожила е две пускови установки и радарни станции на комплекс "Пейтриът" и са свалили над 370 украински дрона.

Украинските специални сили са поразили днес военно летище край град Борисоглебск в руската Вороженка област, нанасяйки удар по склад за планиращи бомби и тренировъчен самолет, съобщиха Въоръжените сили на Украйна в социалните мрежи, цитирани от Ройтерс.

"Отбранителните сили продължават да предприемат всички мерки, за да подкопаят способността на руските окупатори да атакуват гражданска инфраструктура и да принудят Руската федерация да прекрати въоръжената си агресия срещу Украйна", съобщиха ВСУ в приложението "Телеграм". Украинските военни заявиха, че най-вероятно и други противникови самолети са били поразени, но не предоставиха допълнителни детайли. "Това летище е база на вражески Су-34, Су-35С и Су-30СМ", допълниха те.

Russian Telegram channels report an attack on a Russian airfield in Borisoglebsk and Progress plant in Cheboksary where EW components are made. pic.twitter.com/UOfSHaqe6I

Руската авиация многократно атакува Харковска област от разположената наблизо Воронежка. Разстоянието от Борисоглебск до Харков е около 500 километра по права линия. Борисоглебск често е бил мишена на украински атаки с дронове.

Според руските медии, няколко украински дрона са били свалени в района през нощта. Местните жители са чули експлозии в небето над селата и са видели огнени кълба, се казва в съобщенията.

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи за материални щети в "Телеграм", но допълни, че няма информация за пострадали и не спомена нищо за щети по летището. Като цяло заплахата от атаки с дронове продължава, добави той.

Според руското Министерство на отбраната, 94 украински атаки с дронове са били отблъснати през нощта, 34 от които - над Воронежка област.

Confirmation from NASA FIRMS data at this hour of fires at ​​Russia's Borisoglebsk military airfield in the Voronezh region, after local reports of drone attack. pic.twitter.com/lKvMHkcqqt