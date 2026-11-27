"Азов" пък показа кадри на удар по скалд за гориво на руската армия

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Украинските въоръжени сили съобщиха за нови удари срещу руската отбранителна промишленост и военната логистика. Сред атакуваните обекти са предприятие в Тулска област, свързано с производството на ракетно гориво, и склад за гориво на руската армия, предадоха Ройтерс, УНИАН и Укринформ.

Министерството на отбраната на Украйна обяви на 27 ноември, че през изминалата нощ е бил нанесен удар по предприятие от руската ракетна промишленост в Тулска област, южно от Москва.

Украинската информационна агенция УНИАН уточни в Телеграм, позовавайки се на източници, анализиращи публично достъпна информация (OSINT), че става въпрос за Ефремовския завод за синтетичен каучук, свързан с производството на гориво за ракетните комплекси "Искандер".

Според Генералния щаб на украинските въоръжени сили предприятието е част от производствената верига на руската ракетна промишленост.

УНИАН припомня, че заводът е бил атакуван и през декември 2025 г., както и през септември и октомври 2026 г. При последното нападение се съобщава и за поражения по местната енергийна инфраструктура. В района на предприятието е избухнал голям пожар, посочва украинската агенция.

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Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев потвърди за украинска атака с безпилотни апарати през изминалата нощ. По думите му няма пострадали, а според предварителната информация не са установени щети по инфраструктурата.

В резултат на паднали отломки от дронове са били частично повредени прозорците на три частни жилища в Ефремовския общински окръг.

В съобщението си губернаторът не споменава за попадения по завода за синтетичен каучук или за пожара, за който съобщават украински източници.

Междувременно украинската Национална гвардия съобщи за унищожаването на склад за гориво на руската армия в рамките на операция с кодово наименование "Ад-3". Първи корпус "Азов" на Националната гвардия публикува в Телеграм видеозапис от операцията, предаде Укринформ.

Според украинските военни при съвместните действия на подразделения на Националната гвардия и въоръжените сили са били унищожени складът и обслужващата го инфраструктура.

През последната седмица украинските сили съобщиха за поредица от удари по петролни съоръжения, предприятия на отбранителната промишленост и военни летища на руска територия.

В предоставените съобщения няма официално потвърждение от руските власти за пораженията по завода и унищожаването на военния склад. Мащабът на нанесените щети остава независимо непотвърден.

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