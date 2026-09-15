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Украйна атакува тази нощ с дронове индустриален обект в руската югоизточна Самарска област, като освен по съоръжението, при атаката са били нанесени щети и на няколко жилищни сгради, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Русия - Украйна

По думите на губернатора на Самарска област Вячеслав Федоришчев руските сили за противовъздушна отбраната са свалили около 40 украински дрона.

Не се съобщава за убити или ранени хора, добавя БТА.

Според украински медии поразеният в Самарска област обект е петролна рафинерия.

Атаката бе извършена, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от размяната на удари по енергийна инфраструктура, отбелязва ДПА.

На този фон Руските въоръжени сили нанесоха тази нощ удари по кораб за сухи товари и ферибот в пристанището Черноморск в украинската Одеска област, обяви Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

В изявлението, публикувано тази сутрин, се посочва, че атакуваните плавателни съдове са доставяли товари за украинската армия.

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Ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, цитиран от Ройтерс, че руските сили са нанесли през нощта удари по жилищни сгради, логистични съоръжения и транспортна инфраструктура. 

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