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Американската сателитна интернет услуга "Старлинк" (Starlink), която е от жизненоважно значение за противовъздушната отбрана на Украйна, отново функционира в страната, съобщи украинското Министерство на отбраната.

Русия - Украйна

Системите отчитат възстановяване на скоростите при "Старшийлд" (Starshield), обяви украинският министър на отбраната Евген Хмара, визирайки специализирана услуга на компанията на Илон Мъск, която обаче е предназначена за правителствени и военни нужди.

Хмара добави, че функционалността на "Старлинк" е от решаващо значение за фронтовата линия, военните операции, използването на дронове, логистиката и комуникациите.

От миналата седмица украинските военни се сблъскват с прекъсвания на връзката чрез "Старлинк", когато дроновете се движат със скорост над 160 км/ч. Това се отрази на способността на Украйна да противодейства на бързите руски реактивни дронове, както и да извършва собствени атаки срещу Русия.

В продължение на дни не беше ясно кой носи отговорност за ограниченията в работата на системата.

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Мъск заяви, че правителството на САЩ взема решенията относно използването на "Старшийлд", докато "Старлинк" не може да се използва за настъпателни цели, а само за отбрана.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мъск е премахнал ограниченията на скоростта. Въпреки това от Украйна продължиха да постъпват оплаквания, че системата все още не работи нормално.

Снощи украинският президент Володимир Зеленски отново изрази недоволство, че системата все още не функционира пълноценно.

Украйна свързва ограниченията в работата на системата със силния натиск от страна на САЩ върху Киев да направи отстъпки във войната с Русия, отбелязва ДПС, цитирана от БТА. В публикация в платформата Екс Мъск заяви, че е време Зеленски да се оттегли от поста си.

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