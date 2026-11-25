Нападенията предизвикаха дипломатическо напрежение и опасения от разширяване на конфликта в Средиземноморието

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Двама либийски военнослужещи са починали от раните си, получени при атаките срещу руски кораби край бреговете на Либия на 22 ноември, за които Украйна пое отговорност. Това съобщиха в нощта срещу сряда властите в Източна Либия, предаде Франс прес.

"С дълбока скръб и голяма гордост днес отдавам почит на двама герои от нашите военноморски сили", написа във Фейсбук Саддам Хафтар, син на маршал Халифа Хафтар и заместник главнокомандващ на Либийските арабски въоръжени сили.

Украйна атакува на 22 ноември два руски кораба край бреговете на Либия - корветата "Меркурий", част от руския военноморски флот, и търговския кораб "Ангара", който според украинския президент Володимир Зеленски е използван от Москва за превоз на оръжие.

Медицински източници съобщиха тогава, че десет души, сред които руснаци и либийци, са получили леки наранявания вследствие на атаката и са били настанени за лечение в Бенгази.

Либийското правителство на националното единство, базирано в Триполи, осъди украинската военна операция и заяви, че Либия няма да приеме да бъде въвлечена в конфликта между Русия и Украйна.

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Откакто Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., украинските сили неведнъж са използвали морски дронове и ракети, за да нанесат удари по руски военни кораби и военноморски обекти, предимно в Черно море.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви, че атаките с дронове срещу руски кораби е законен акт на самоотбрана. Сибига каза, че както руските военноморски кораби, така и товарните кораби, превозващи военно оборудване, са легитимни цели и правото на Украйна на самоотбрана е заложено в член 51 на Устава на ООН.

Сибига подчерта, че Украйна уважава суверенитета и териториалната цялост на Либия и че действията на Киев са насочени срещу руската военна агресия, а не срещу либийската държава или нейното население.

Украинският външен министър обвини Москва, че излага трети страни на риск, използвайки тяхната гражданска инфраструктура за военни цели.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи украинските нападения срещу руски плавателни съдове като опасна тенденция.

Случаят предизвика безпокойство и сред европейските държави. Италия изрази загриженост пред украинската страна заради риска от разпространение на военния конфликт в Средиземноморието и подчерта необходимостта от зачитане на либийския суверенитет.

Мисията на ООН в Либия също изрази тревога във връзка с нападенията и опасността северноафриканската държава да се превърне в арена на чужди военни конфликти.

Либия продължава да бъде политически и институционално разделена след свалянето на режима на Муамар Кадафи през 2011 г. Западната част на страната се управлява от международно признатото правителство в Триполи, ръководено от Абдул Хамид Дбейба, докато източната част е под контрола на администрация, подкрепяна от маршал Халифа Хафтар.

През 2020 г. бе постигнато споразумение за прекратяване на огъня, но политическите противоречия между двете администрации остават нерешени. Русия поддържа тесни отношения с властите в Източна Либия и има военно присъствие в страната, отбелязва Ройтерс.

Последните нападения засилиха опасенията, че последиците от войната между Русия и Украйна могат да задълбочат нестабилността в Либия и да създадат допълнително напрежение в Средиземноморския регион.

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