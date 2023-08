Руските сили са нанесли удари по два града в Западна Украйна. Експлозии са чути през нощта в украинската Лвовска област, която граничи с Полша, съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на служители на местните власти.

"Много ракети бяха свалени, но имаше също удари и в Лвов", обяви кметът на украинския град Андрий Садови в "Телеграм" и допълни, че са били засегнати жилищни сгради. "Избухнал е пожар на горните етажи. Евакуираме хората", допълни той.

Фрагменти от ракета са паднали върху кооперации на улиците "Патона" и "Каховска", разясни Максим Козицки, ръководител на областната военна администрация. Той каза, че е имало ранени, на които се оказва медицинска помощ.

Губернаторът на Лвовска област Максим Козицки призова по-рано хората да се укрият.

В Луцк, който се намира на около 150 километра северозападно от Лвов, е нанесен удар по помещения на индустриално предприятие, заяви в "Телеграм" Юрий Погуляйко, областният управител на Волинска област, на която Луцк е главен град.

По-късно той добави: "За жалост в резултат на атаката има жертви. За момента трима са убитите. Няколко души бяха ранени и са в болница". Освен тримата убити, при удара в Луцк има и трима ранени, поясни пък кметът на града Игор Полишчук също в социалната мрежа.

През март 2022 г. четирима украински военни бяха убити и шестима ранени при руски обстрел на въздушна база в Луцк, съобщиха тогава украинските власти.

There are multiple explosions in Ukraine right now:



Lvov

Dnepropetrovsk

Vinnitsia

Khmelnitsky

Rovno

Cherkassy

Zaporozhye

Lutsk

Volyn pic.twitter.com/d4Ve0GCSGu