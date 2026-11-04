От своя страна, Киев осъди руските бомбардировки срещу енергийната ѝ мрежа, което доведе до спиране на електричеството на много места в страната на фона приближаването на зимата

1898 Снимка: Sevastopol Governor Mikhail Razvozhaev telegram channel via AP/БТА

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Руските власти заявиха, че работят по възстановяване на електроснабдяването на Крим, след като то бе прекъснато при украински удари срещу черноморския полуостров, анексиран от Москва през 2014 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Крим често е атакуван от Украйна, а Киев твърди, че нанася удари в отговор на офанзивата на Москва.

Руското Министерство на енергетиката заяви, че Украйна е "нанесла удари по съоръжения от енергийната инфраструктура" през нощта, прекъсвайки електроснабдяването на жителите на полуострова.

Министерството не уточни броя на засегнатите домакинства на Крим, където живеят 2,5 милиона души.

"За да се справим с последиците от атаката възможно най-бързо и постепенно да бъде възстановено електроснабдяването, са въведени графици за временно прекъсване на електричеството", съобщи Министерството в Телеграм, цитирано от ТАСС.

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Миналия месец подобна атака доведе до прекъсване на водо-и електроснабдяването, съобщиха назначените от Москва власти.

От своя страна, Украйна осъди руските бомбардировки срещу енергийната ѝ мрежа, което доведе до спиране на електричеството на много места в страната на фона на понижаването на температурите и приближаването на зимата.

37 станаха жертвите при руския удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в Украйна, съобщиха официални представители

Броят на загиналите при руската бомбардировка на пункт за раздаване на хуманитарна помощ в украинската югоизточна Запорожка област в понеделник нарасна на 37, а десетки са в неизвестност, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Това е един от ударите с най-много цивилни жертви в Украйна от началото на годината. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините на бившето училище в село Комишуваха, съобщи днес временно изпълняващият длъжността ръководител на областната военна администрация Михайло Семикин.

Иван Федоров, съпредседател на Съвета за отбрана на Запорожка област, написа в Телеграм, че 59 души са в неизвестност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили първоначално са пуснали авиационни бомби над училището, докато хората са пристигали, за да получат хуманитарна помощ, а след това са нанесли нови удари по укритието. Учебните занятия в училището отдавна са преустановени заради близостта му до фронтовата линия, но сградата е била използвана като убежище и всеки понеделник там е била раздавана хуманитарна помощ, посочи Зеленски.

Сред загиналите са двама членове на спасителен екип и четирима полицаи, съобщиха службите за спешна помощ.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че ударът е бил насочен срещу украински военни подразделения в района на Комишуваха и още две населени места и че при атаката са загинали до 25 украински военнослужещи.

Русия и Украйна взаимно отричат умишлено да нанасят удари по цивилни.

Атаката беше извършена ден след изтичането на шестдневното примирие, договорено с цел евакуация на цивилни от окупирания от Русия южноукраински град Олешки. По думите на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която посредничеше за постигането на примирието, то е позволило евакуацията на близо 800 души. В тази връзка Зеленски удостои Мелания Тръмп с държавно отличие.

В понеделник специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че на 10 и 11 ноември Вашингтон ще събере делегации на Украйна и Русия в Абу Даби за разговори, посветени на прекратяването на войната, споразуменията за следвоенна сигурност и мерките за деескалация.

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