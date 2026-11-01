Русия с нови удари по енергийната инфраструктура на Украйна

3014 Снимка: Скрийншот/Telegram

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Над сто украински дрона са атакували Нижегородска област на Русия в нощта срещу 1 ноември, съобщи губернаторът Глеб Никитин. По думите му, промишлено предприятие в Кстовския район е претърпяло "значителни щети". Никитин не уточни за какво предприятие става дума. Няма пострадали в резултат на атаката.

Украинските канали за наблюдение твърдят, че гори нефтопреработвателният завод на "Лукойл" в Кстово. Telegram-каналът Exilenova+ пише, че, съдейки по първите кадри, пожарът е възникнал в района на инсталациите АВТ-6, АВТ-5 и инсталацията за висбрекинг на битум или инсталация 35/11-600.

През последните седмици Доналд Тръмп няколко пъти настояваше Украйна да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, твърдейки, че те водят до повишаване на цените на горивото.

На 29 октомври в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че Киев, под натиска на Вашингтон, е преустановил тези атаки, но същата нощ беше атакуван нефтопреработвателният завод в Новокуйбышевск, Самарска област.

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Нефтопреработвателният завод "Лукойл" в Кстов вече неведнъж е бил обект на атаки от украински безпилотни летателни апарати. Тези удари водят до повреди на инсталациите за първична преработка на нефт.

В същото време през нощта са нанесени нови удари по енергийната инфраструктура в украинската Днепропетровска област, съобщи ОВА. Атаките са довели до повторни прекъсвания на електрозахранването в районите Днепровски, Павлоградски и Самаровски. "Нощта беше тежка. Врагът продължи да нанася удари по енергийната инфраструктура на областта", заяви губернаторът Олександър Ганжа.

Междувременно в Днепър, поради прекъсването на електрозахранването, бяха разгърнати "пунктове за спешна помощ".

През нощта Русия е нанесла и масирани удари по енергийната инфраструктура на Виницка област, съобщи ръководителката на областната администрация Заболотная.

По думите ѝ, в резултат на ударите са били повредени също така кула за мобилна връзка, частен склад, прозорци в многоетажни жилищни сгради, спирка на обществения транспорт и автомобил във Винница. В социалните мрежи се появиха съобщения за масивно задимяване и призиви към жителите на областния център да затворят прозорците си.

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