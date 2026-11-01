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Над сто украински дрона са атакували Нижегородска област на Русия в нощта срещу 1 ноември, съобщи губернаторът Глеб Никитин. По думите му, промишлено предприятие в Кстовския район е претърпяло "значителни щети". Никитин не уточни за какво предприятие става дума. Няма пострадали в резултат на атаката.

Русия - Украйна

Украинските канали за наблюдение твърдят, че гори нефтопреработвателният завод на "Лукойл" в Кстово. Telegram-каналът Exilenova+ пише, че, съдейки по първите кадри, пожарът е възникнал в района на инсталациите АВТ-6, АВТ-5 и инсталацията за висбрекинг на битум или инсталация 35/11-600.

През последните седмици Доналд Тръмп няколко пъти настояваше Украйна да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, твърдейки, че те водят до повишаване на цените на горивото.

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На 29 октомври в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че Киев, под натиска на Вашингтон, е преустановил тези атаки, но същата нощ беше атакуван нефтопреработвателният завод в Новокуйбышевск, Самарска област.

Нефтопреработвателният завод "Лукойл" в Кстов вече неведнъж е бил обект на атаки от украински безпилотни летателни апарати. Тези удари водят до повреди на инсталациите за първична преработка на нефт.

В същото време през нощта са нанесени нови удари по енергийната инфраструктура в украинската Днепропетровска област, съобщи ОВА. Атаките са довели до повторни прекъсвания на електрозахранването в районите Днепровски, Павлоградски и Самаровски. "Нощта беше тежка. Врагът продължи да нанася удари по енергийната инфраструктура на областта", заяви губернаторът Олександър Ганжа.

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Междувременно в Днепър, поради прекъсването на електрозахранването, бяха разгърнати "пунктове за спешна помощ".

През нощта Русия е нанесла и масирани удари по енергийната инфраструктура на Виницка област, съобщи ръководителката на областната администрация Заболотная.

По думите ѝ, в резултат на ударите са били повредени също така кула за мобилна връзка, частен склад, прозорци в многоетажни жилищни сгради, спирка на обществения транспорт и автомобил във Винница. В социалните мрежи се появиха съобщения за масивно задимяване и призиви към жителите на областния център да затворят прозорците си.

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