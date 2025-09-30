Турски рибари са открили край бреговете на Черно море при окръг Трабзон плавателен съд, идентифициран впоследствие като украински морски дрон камикадзе, съобщи турската агенция ИХА (IHA).

Турция на Ердоган

Те забелязали обекта в морето, докато ловяли риба през нощта край град Чаршъбашъ, и го докарали до брега с лодките си. След подаден сигнал за необичайния съд екипи на бреговата охрана пристигнали на мястото.

Първоначалната проверка е установила, че безпилотният морски плавателен съд може да е натоварен с експлозиви и са били повикани екипи от Истанбул на специалните части за морски и подводни операции (SAT) към турските ВМС.

Констатирано е, че плавателният съд е украински морски дрон от серията Magura V5, тип камикадзе. Проектирани да подпомагат ефективните операции на Украйна срещу руския военноморски флот, морските дронове камикадзе са били използвани в многобройни атаки, посочва ИХА, цитирана от БТА.

Председателят на кооператива на пристанището Йороз, където катерът е бил откаран, Исмаил Йълмаз заяви, че пристанището е затворено и не се допускат рибари.

Русия плени високотехнологичен воден дрон на Украйна
"Беше установено, че вътре (в плавателния съд) има бомба. Лодката се намира в нашето пристанище", обясни той, добавяйки, че сапьорски екип е на път.

