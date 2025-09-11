Украинска атака с дронове наложи затваряне на училища и магазини в руската Белгородска област
Финландският президент Александер Стуб днес пристигна в Киев, за да се срещне с Володимир Зеленски
Училищата и търговските центрове в руската Белгородска област бяха затворени тази сутрин заради украинско нападение с дронове, което областният губернатор Вячеслав Гладков нарече "масирано", предаде Ройтерс.
Гладков призова всички родители на ученици да оставят децата си вкъщи, добавя БТА.
През нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила над Белгородска област 5 дрона, изпратени от Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната.
Общият брой на свалените от руските сили украински безпилотни летателни апарати е 17, информира ведомството, цитирано от ТАСС.
На този фон финландският президент Александер Стуб днес пристигна в украинската столица Киев, за да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, като се позова на началника на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак.
Ермак каза, че Стуб ще обсъди със Зеленски проекти в сферата на сигурността, европейската интеграция, инвестиции в инфраструктурата и гаранции за сигурност.