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Руският президент Владимир Путин прие американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург днес, като пред него благодари на президента на САЩ за вниманието му към намирането на изход от войната в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Русия на Путин

Путин попита Уиткоф как е преминала вчерашната му среща с украинския президент Володимир Зеленски в норвежката столица Осло, информираха двете агенции.

Освен това Путин каза на пратеника на Тръмп, че Русия е заинтересована от възстановяването на икономическите връзки със САЩ.

По време на разговорите американският специален пратеник съобщи, че е донесъл документи, в които са изложени подходите на Вашингтон към уреждането на конфликта в Украйна.

Уиткоф изрази надежда, че Путин ще разгледа възможността за възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. Според него в подобен формат могат да бъдат обсъждани конкретни технически въпроси, свързани с евентуално споразумение.

Американският представител определи разговорите в Осло като продуктивни и заяви, че е постигнат известен напредък. По думите му вече съществува основа, върху която може да се работи за прекратяване на огъня в Украйна.

Той обаче не съобщи дали е постигнато съгласие по основните спорни въпроси, нито представи конкретни срокове за евентуално примирие.

Срещата е в Константиновския дворец в Санкт Петербург, отбелязва ТАСС, допълвайки, че основната ѝ тема е войната в Украйна.  Разговорът продължава в момента.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, пристигна тази сутрин в Санкт Петербург за преговори с руския президент.

На летище "Пулково" той беше посрещнат от специалния представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

По-рано руската държавна информационна агенция ТАСС съобщи, че самолет на американските военновъздушни сили, излетял от норвежката столица Осло, е навлязъл в руското въздушно пространство. Според "Интерфакс" самолет Bombardier, за който се предполага, че е превозвал Уиткоф, е кацнал на летище "Пулково-3".

След пристигането си американският пратеник отпътува заедно с Кирил Дмитриев към Константиновския дворец в Стрелна, край Санкт Петербург, предаде ТАСС. 

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че Владимир Путин ще приеме Уиткоф в Константиновския дворец през първата половина на деня. По думите му срещата е била съгласувана предварително, а основна тема ще бъде уреждането на конфликта в Украйна.

В разговорите се очаква да участва и Кирил Дмитриев, който през последните месеци е сред основните руски представители в контактите с американската администрация.

Посещението на американския специален пратеник в Русия се осъществява ден след срещата му с украинския президент Володимир Зеленски в норвежката столица Осло

Според информация на американското издание Axios, Уиткоф възнамерява да представи на Путин резултатите от контактите си с Украйна и европейските партньори, и възможностите за продължаване на дипломатическия процес. Сред разглежданите въпроси са гаранциите за сигурността на Украйна, икономическото възстановяване на страната след войната и бъдещите отношения между Русия и Запада. Обсъжда се и възможността за организиране на преки тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна, както и на по-широк формат с участието на европейските държави. Засега обаче няма официално потвърждение, че Москва е приела подобно предложение.

По-рано днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на посещение в Индия, потвърди, че Уиткоф пътува към Русия след разговорите с украинския президент. Пред журналисти в Мумбай той определи срещата в Осло като позитивна и подчерта, че не е имало нищо неочаквано или изненадващо. По думите му американският специален пратеник вече разполага с идеите, обсъдени с украинската страна, и може да ги представи пред руското ръководство.

"Сега той, въоръжен с тези идеи, може да ги сподели в Санкт Петербург с руската страна. И нека да видим дали сме в състояние да постигнем някакъв напредък", заяви Рубио.

Това не е първото посещение на Стив Уиткоф в Русия в рамките на дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

През април 2025 г. Уиткоф и Путин проведоха продължителни разговори именно в Санкт Петербург. Тогава срещата продължи близо четири часа и половина, а сред обсъжданите въпроси бяха възможностите за политическо уреждане на конфликта и перспективите за подобряване на отношенията между Москва и Вашингтон.

В началото на септември тази година Стив Уиткоф и Джаред Къшнър бяха в Москва в опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна.

Кирил Дмитриев също участва активно в контактите между двете държави, като неговата роля е свързана както с дипломатическите разговори, така и с възможностите за бъдещо икономическо сътрудничество.

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