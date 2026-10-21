Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Американският гражданин Стивън Хъбърд, който е воювал на страната на ВСУ и е бил осъден от руски съд за наемничество, е освободен, заяви руският президент Владимир Путин в началото на срещата си със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. По думите на Путин в Хъбърд вече се намира на летище "Пулково" в Санкт Петербург.

Русия на Путин

Хъбърд, който по това време е на 72 години, през октомври 2024 г. е осъден в Русия на шест години и десет месеца затвор по обвинение в наемничество. В първите дни на руската инвазия в Украйна Хъбърд се е включил в териториалната отбрана в Харковска област, където е живял от много години, а през април 2022 г. попада в руски плен.

Вчера в. "Ню Йорк Таймс" писа, че Уиткоф ще се опита по време на посещението си в Русия да постигне освобождаването на Хъбърд, за да "демонстрира предимствата от сключването на сделки с Путин".

"Да видим какво ще каже Путин": Уиткоф отива в Петербург след "важни" разговори със Зеленски
Виж още "Да видим какво ще каже Путин": Уиткоф отива в Петербург след "важни" разговори със Зеленски

Уиткоф благодари на Путин за освобождаването на Хъбърд и го нарече хуманист.

"Вие толкова много говорите за това, че моят президент, президентът Тръмп, е хуманист. И вие сте хуманист, сър, и ви отдавам дължимото за това. Изразявам ви своето уважение и още веднъж ви благодаря", заяви представителят на Тръмп.

Путин посрещна Уиткоф в Константиновския дворец в Санкт Петербург (видео)
Виж още Путин посрещна Уиткоф в Константиновския дворец в Санкт Петербург (видео)

"Преговорите в Осло с Украйна и ЕС бяха продуктивни. Има основа, върху която да се постигне прекратяване на огъня в конфликта в Украйна", заяви Уиткоф и съобщи, че е донесъл в Русия документи, в които са изложени подходите за уреждане на конфликта в Украйна.

Той изрази надежда, че Путин ще разгледа възможността за възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна, на които биха могли да се обсъждат технически въпроси.

Путин благодари на Тръмп за вниманието, което обръща на проблема с уреждането на конфликта в Украйна. Според руския президент, при последния им разговор американският му колега е подчертал необходимостта от приключване на конфликта, за да се сложи край на човешките жертви.

Той прояви интерес към резултатите от преговорите в Осло и подчерта интереса на Москва към възстановяването на икономическото сътрудничество с Вашингтон. След решението относно дизеловото гориво цените на световните пазари спаднаха с 5-6%. Първият танкер по сделката ще отплава след 2-3 дни, като на борда му ще има 40 хил. тона дизелово гориво, заяви Путин и допълни, че Русия е готова да доставя торове на американския пазар в големи количества.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4448
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10140
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12286
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1541
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2394
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5514
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2310
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3913
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1526
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
434