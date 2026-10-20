Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Норвегия. Очаква се в Осло той да разговаря с американските специални пратеници в момент, когато отношенията между Киев и Вашингтон са се влошили значително, предаде Франс прес, като се позова на снимки на Норвежкото телеграфно бюро.

Русия - Украйна

Очаква се Уиткоф са разговаря и с представители на групата Е4, в която влизат Великобритания, Франция, Германия и Полша. Очаква се да присъстват и представители на Европейския съюз и НАТО.

В норвежката столица Зеленски ще се срещне със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и с неговия колега Джаред Къшнър, който ще участва дистанционно.

Програмата на украинския лидер включва разговори и с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб.

От своя страна и в Кремъл очакват в близко бъдеще да бъде организирана среща, но в Русия, между президента Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф за обсъждане на мирния процес за Украйна, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че при срещата си с Путин Уиткоф може да го информира за позициите на украинската и европейските страни, след като мине срещата в Норвегия, съобщи БТА.

Тръмп: Време е друг да води преговорите вместо Зеленски
Виж още Тръмп: Време е друг да води преговорите вместо Зеленски

Той не предостави допълнителни подробности. Някои американски медии съобщиха, че утре Уиткоф може да се срещне с Путин в Санкт Петербург.

Междувременно Песков отбеляза още, че се работи за облекчаване на хуманитарната ситуация в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна, където жители съобщават за задълбочаваща се продоволствена криза.

Говорителят на Кремъл добави, че президентът Владимир Путин е обсъдил ситуацията в Олешки с американския президент Доналд Тръмп и го е информирал, че руският омбудсман по въпроса. В телефонен разговор в петък с папа Лъв XIV Путин заяви, че подкрепя инициатива на Ватикана за подпомагане на доставките на помощи за цивилното население в Олешки и е готов да сътрудничи по въпроса.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че не допускат доставянето на помощи за жителите на града, който украинските сили се опитват да си върнат, отбелязва Ройтерс.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4447
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10139
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12270
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1540
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2389
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5514
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2309
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3906
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1525
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
433