Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург в сряда, за да обсъдят предложения за прекратяване на дългогодишния конфликт между Русия и Украйна, съобщи Би Би Си.

Русия - Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Уиткоф е на път към старата руска столица, цитира го Ройтерс.

От Кремъл са потвърдили за посещението на Уиткоф в Русия, като не са уточнили дали наистина ще се срещне с руския президент Владимир Путин и дали мястото е точно Санкт Петербург, съобщава ТАСС, като се позовава на свои източници.

По-рано "Аксиос" съобщи, че пратеникът на американския президент ще разговаря лично с Путин. Очаква се той да предложи провеждането на тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ.

В коментар на предстоящите разговори руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия ще обсъди американските предложения, които ще изложат Уиткоф и Къшнър, но няма да прави политически отстъпки от позициите си по Украйна, цитира го ТАСС. 

Разговорите се провеждат ден след срещата на Уиткоф с украинския президент Володимир Зеленски в Осло, която американски представител определи като "конструктивна".

"Да видим какво ще каже Путин": Уиткоф отива в Петербург след "важни" разговори със Зеленски
Виж още "Да видим какво ще каже Путин": Уиткоф отива в Петербург след "важни" разговори със Зеленски

Киев преди това обвини САЩ в укриване на ключова разузнавателна информация - твърдение, отхвърлено като "скандално" от Вашингтон - но във вторник Зеленски заяви, че споделянето на разузнавателна информация със САЩ относно руски ракетни атаки "сега работи".

Зеленски и неговите европейски съюзници заявиха, че сега е ред на Русия да отговори на предложенията, договорени в Осло, когато Виткоф се срещне с Путин в сряда.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да се съгласи на споразумение за край на войната с Русия. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4447
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10139
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12270
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1540
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2389
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5514
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2309
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3906
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1525
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
433