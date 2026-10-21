Очаква се той да предложи провеждането на тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ

3109 Снимка: АР/БТА

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Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург в сряда, за да обсъдят предложения за прекратяване на дългогодишния конфликт между Русия и Украйна, съобщи Би Би Си.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Уиткоф е на път към старата руска столица, цитира го Ройтерс.

От Кремъл са потвърдили за посещението на Уиткоф в Русия, като не са уточнили дали наистина ще се срещне с руския президент Владимир Путин и дали мястото е точно Санкт Петербург, съобщава ТАСС, като се позовава на свои източници.

По-рано "Аксиос" съобщи, че пратеникът на американския президент ще разговаря лично с Путин. Очаква се той да предложи провеждането на тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ.

В коментар на предстоящите разговори руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия ще обсъди американските предложения, които ще изложат Уиткоф и Къшнър, но няма да прави политически отстъпки от позициите си по Украйна, цитира го ТАСС.

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Разговорите се провеждат ден след срещата на Уиткоф с украинския президент Володимир Зеленски в Осло, която американски представител определи като "конструктивна".

Киев преди това обвини САЩ в укриване на ключова разузнавателна информация - твърдение, отхвърлено като "скандално" от Вашингтон - но във вторник Зеленски заяви, че споделянето на разузнавателна информация със САЩ относно руски ракетни атаки "сега работи".

Зеленски и неговите европейски съюзници заявиха, че сега е ред на Русия да отговори на предложенията, договорени в Осло, когато Виткоф се срещне с Путин в сряда.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да се съгласи на споразумение за край на войната с Русия.

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