Турция е домакин на Срещата за климата с над 90 световни лидери и 1,5 млн. гости

1954 Снимка: БТА

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Срещата на върха на ООН за климата COP31 ще се проведе в Анталия от 9 до 20 ноември. Първото домакинство на Турция поставя акцент върху рециклирането, което да сведе отпадъците до нула, прехода към зелена енергия и продоволствената сигурност, предава БТА.

В същото време пространството на събитието се превръща в най-голямото пространство в света за изкуство, посветено на климатичните промени - с арт инсталации, фотографии, музика и документални филми по темата.

Специално за събитието в Анталия акостира българският научно-изследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий", чрез който ще бъде представена и дейността на българските учени на Антарктида.

Лидерската среща на COP31 ще се проведе на 11 ноември и ще събере над 90 лидери в средиземноморския град. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

Една от най-важните срещи на върха за климата - така Турция вижда събитието, на което е домакин за първи път. Страната е определила десет приоритетни теми за COP31 - свеждането на отпадъците до нула, прехода към чиста енергия или електрификация, продоволствената сигурност, създаването на устойчиви на климата градове, създаването на мост между държавите за управлението на процесите, свързани с климата, прехода към зелена индустрия, образованието и младежките дейности, моретата и океаните, Синергията на Рио (прилагането на три екологични глобални конвенции на ООН, приети в Рио де Жанейро през 1992 г.), създаването на динамични и издръжливи здравни системи.

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Целите, които Турция си поставя по отношение на климата до 2035 г., са световното ниво на електрификация да достигне 35 на сто, а отпадъците и отделеният метан да бъдат намалени наполовина. По отношение на изграждането на устойчиви градове и сгради целта е да бъде намалено с 25 на сто използването на енергия, а що се отнася до индустрията - използването на рециклирани материали да нарасне с 15 процента.

Пространството в близост до летището, където се провежда събитието, е с площ от 1,1 млн. кв. м. То е разделено на "Синя зона" и "Зелена зона". Синята е мястото за лидерските срещи и срещите между делегациите, а зелената - мястото, където посетителите и участниците могат да видят реални решения на глобалните въпроси.

В периода от 9 до 20 ноември Турция очаква над 1,5 млн. посетители. Над 90 от тях ще бъдат държавните и правителствени ръководители, 300 са министрите и около 90 - делегациите, които домакините очакват в Анталия. В срещата на върха за климата ще участват близо 2000 фирми, които ще представят продукти и решения, в чиято основа са модерните технологии. Организаторите са одобрили създаването на 160 павилиона. Рекорден е интересът и на желаещите да станат доброволци. За това са кандидатствали 45 хил. души от 154 държави.

Пространствата за култура на COP31 ще представят над 1000 творби, 50 арт инсталации на открито, 70 чуждестранни и 120 местни творци. Програмата предвижда също така четири симфонични концерта и още осем концерта с музика от различни жанрове. Обявен е и конкурс, за който са селектирани десет късометражни филма, които разказват за проблемите на климата и околната среда.

Програмата на българския павилион, който е разположен в т.нар. "Синя зона", включва 20 събития, които са обявени в приложението на COP31. Официалното представяне на Балканската полярна научна инициатива е част от програмата, с която участва нашата страна в първия ден от събитието. Сред темите, свързани с Антарктида, е и дискусия за полярната наука, в която ще участва ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев, заедно с ръководители и членове на антарктическите институти на други държави, които осъществяват изследователска дейност на Ледения континент.

Синята икономика като двигател на прехода към зелена енергия и климатичната неутралност на Черно море също е сред темите в първия ден. На 10 ноември на фокус ще бъдат Дунавският регион и енергетиката. За лидерската среща на 11 ноември се очаква да пристигне премиерът Румен Радев, който ще участва в панела "Дунав под климатични рискове - осигуряване на вода, енергия и транспорт при променящ се климат".

Официалната програма, публикувана от организаторите в приложението на COP31, предвижда подписване на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на България и Международната агенция по енергетика в същия ден. Ролята на младежите и образованието са сред акцентите пред следващите дни.

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