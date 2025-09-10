Тръмп

Бруталното убийство във влака на 23-годишна бежанка от войната в Украйна в САЩ нажежи политическото противопоставяне в страната. Републиканците настояха за закон и ред и обвиниха стила на демократите за това, че рецидивист с 14 ареста зад гърба си и пуснат на свобода преряза гърлото на 23-годишната Ирина Заруцка в метрото вечерта, след като се прибирала от работа.

Престъплението в най-големия град на щата Северна Каролина - Шарлът, възмути американците и отново изправи "червени" срещу "сини градове" - последните са обвинявани от екипа на Тръмп и поддръжниците му, че са прекалено либерални и меки към престъпността. Реакциите от възмущение не стихват и заради това, че красивата украинка е избягала от смъртта, за да я намери в Америка.

Бруталното престъпление предизвика вниманието на администрацията на президента Доналд Тръмп, която обеща да засили борбата с престъпността в големи градове, управлявани от демократи.

Кадри в колаж: "Трут соушъл"

Неколкократно американският президент реагира по темата през последните дни, а тази вечер Тръмп поиска и смъртно наказание за 34-годишния извършител Декарлос Браун.

Хиляди протестираха в Чикаго срещу разполагането на войници от Националната гвардия (снимки)
Престъпникът е бездомен, лежал в затвора с присъди за грабеж и кражби, а според семейството му - страдал от психически проблеми. Подкрепян и подпомаган от НПО-мрежа.

Рецидивистът е обвинен в убийство от първа степен. 

"ЖИВОТНОТО, което толкова жестоко уби красивата млада дама от Украйна, дошла в Америка в търсене на мир и безопасност, трябва да бъде съдено „бързо“ (няма съмнение!) и да му бъде присъдена само СМЪРТНАТА ПРИСЪДА. Няма друг избор!!!", написа Тръмп в "Трут соушъл".

"Тя беше убита от обезумял звяр, който се е разхождал свободно след 14 предишни ареста. Не можем да позволим на насилници рецидивисти да продължават да разпространяват разрушение и смърт в страната ни. Трябва да реагираме със сила и решителност. Трябва да бъдем безмилостни, точно както те са. Това е единственият език, който разбират. Хората на страната ни трябва да настояват за защита, безопасност, закон и ред", реагира Тръмп в предишен свой пост в социалната мрежа, а по време на брифинга показа снимка от охранителната камера, записала убийството, и портретите на жертва и убиец.

Разследването вече беше поето от ФБР, а главният прокурор Пам Бонди го обяви за подопечно на федералните власти и настоя убиецът да получи максималната присъда за деянието си.

Убийството във влака е станало още на 22 август, но медиите в страната не са му обърнали внимание, което провокира говорителката на Белия дом Каролайн Левит да ги укори, като нарече мълчанието им срамно.

"Може би най-срамното от всичко е, че медиите, много от изданията в тази зала, решиха, че убийството ѝ не си струва да се отразява първоначално, защото не се вписва в предпочитания наратив", каза Левит пред журналистите.

Сред първите, които извадиха на показ случая, беше Илон Мъск, който го коментира в социалната мрежа "Х" и не цензурира мнения и видеа по темата, записани от охранителните камери.

Той призова съдебна отговорност да носят и онези магистрати, освободили престъпници, които впоследствие извършат ново тежко престъпление.

"Нека променим закона. Дотогава, посочете имената на прокурорите и съдиите, които позволяват убийства, изнасилвания и грабежи. Но особено посочете онези, които финансираха кампаниите на прокурорите и съдиите", призова в"Х" Мъск. Гневната му реакция прозвуча и с искане за наказания и за либерални неправителствени организации, които защитават престъпници.

Видеозаписите от охранителните камери, които разтърсиха цяла Америка, показват как чернокож мъж с червена качулка кротко си пътува, обграден от други пътници. Украинката, още в униформата от пицарията, където е работела, се качва и сяда на седалката пред него, с гръб.

Няколко минути по-късно мъжът вади ножовка и й прерязва гърлото, момичето пада, на земята се образува локва кръв, но никой от пътниците, на седалка разстояние от нея, не реагира - нито да спрат извършителя, нито да помогнат на наръганата. Рецидивистът най-спокойно си слиза от влака на следващата спирка, въпреки че след него оставя диря от окървавения нож. Момичето умира на място още преди да дойдат спешните медици.

Всички пътници в близост до местопрестъплението са чернокожи, е видно от кадрите, а през последните часове се правят опити в социалните мрежи да се изтъкне и расистки мотив, като се твърди, че от видеото се чува реплика на убиеца как ще се разправи с бялото момиче. Нападението е непровокирано, казаха от шерифството в Шарлът. Двамата с жертвата нито се познават, нито комуникират, а Ирина си гледа в телефона, когато изненадващо е нападната брутално в гръб.

Семейството на убитата взе решение тя да бъде погребана в САЩ, тъй като много е обичала Америка, съобщи "Фокс нюз".

Въпреки че украинското посолство се е свързало с близките й с готовност за съдействие да бъде погребана в родината, те са отказали. Младото момиче, чиято красота е поразяваща, е избягало в САЩ от войната през 2022 г. заедно с майка си, брат си и сестра си.

Работела е в пицария, учела английски, мечтаела да завърши за ветеринарен асистент, тъй като много обичала животните. Работела и в център за възрастни хора, а още в Киев завършила колеж със специалност "Изкуство и реставрация". Близките й я описват като талантлива художничка, "мила и трудолюбива млада жена, дълбоко обичана от семейството и приятелите си".

"Сърцето ни е съкрушено до неописуемост. Ирина дойде тук, за да намери мир и безопасност, а вместо това животът ѝ беше откраднат по най-ужасяващия начин", се казва в изявлението. "Никое семейство не бива да преминава през това.", заявяват близките и призовават за справедливо наказание.

