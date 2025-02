Най-малко петима души са простреляни след стрелба в образователен център за възрастни в Швеция. Местните власти съобщават, че четирима души са били хоспитализирани, като не е ясно колко сериозни са нараняванията им. Появиха се съобщения в местни медии, че и петимата не са оцелели. Също по непотвърдена информация стрелецът се е самоубил.

Нападението е станало малко преди 13:00 ч. местно време в център в град Йоребру, намиращ се на около 200 км западно от Стокхолм. На място са пристигнали множество линейки и полицейски екипи. В хода е мащабна операция.

"Съобщенията за насилие в Йоребру (на шведски: Örebro) са много сериозни. Полицията е на място и операцията е в разгара си. Правителството е в тесен контакт с полицията и следи отблизо развитието на ситуацията", заяви министърът на правосъдието Гюнар Стрьомер пред шведската информационна агенция TT.

Според агенцията извършителят се е самоубил, но местната полиция засега не е коментирала. За 15:30 местно време е насрочена пресконференция.

Властите заявиха по-рано, че опасността не е отминала и призоваха обществеността да стои далеч от училището, предаде Асошиейтед прес.

