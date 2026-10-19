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Турция предлага украинските търговски кораби да достигат Босфорския проток, следвайки румънското и българското крайбрежие, а руските - покрай грузинското и турското крайбрежие. Това предвижда проект на документ за гарантиране безопасността на гражданското корабоплаване в Черно море, съобщи в. "Миллиет".

Черно море под прицел

Ако страните постигнат съгласие, ще бъде подписано споразумение, подобно на това за зърнения коридор от 2022 г., но този път обхващащо всички търговски кораби, което постановява, че атаките срещу граждански плавателни съдове ще бъдат забранени.

С посредничеството на Турция, консултациите между Русия и Украйна по документа продължават.

Според публикацията Украйна е изразила резерви относно продукти с двойна употреба, като желязна руда, превозвани от корабите.

51 от 70 кораби атакувани в Черно море кораби от януари, са турска собственост. Турция посочва, че атаките са направили невъзможно транспортирането на зърно и торове през Черно море и че някои африкански страни са изправени пред заплаха от глад.

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"Миллиет" напомня, че турският президент Реджеп Ердоган се срещна преди месец с украинския си колега Володимир Зеленски в САЩ и подчерта необходимостта от предприемане на стъпки по отношение на безопасността на корабоплаването в Черно море, заявявайки, че нападенията срещу търговски кораби са непростими и че очаква отговорно поведение от всички страни.

Миналата седмица Ердоган проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, като подчерта значението на усилията за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

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