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Министрите на външните работи, търговията и транспорта на Турция са провели телефонни разговори с представители на българското правителство, включително с премиера Румен Радев и със съответните им български колеги, в които са поискали улеснени процедури за шенгенски визи и приоритетна обработка на документите на водачи на тежкотоварни камиони, предава БТА.

Турция на Ердоган

Същото искане е отправено и към представители на Европейския съюз в търсене на решение на проблемите на турския транспортен сектор и струпването на камиони на границата, съобщиха от Министерството на търговията на Република Турция.

"Министърът на търговията на Турция Юмер Болат разговаря днес с министъра на вътрешните работи на България Иван Демерджиев във връзка с ускоряването на преминаването между двете държави и решаването на проблемите на нашите шофьори. По същите теми продължават и разговорите с Европейския съюз. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан проведе два отделни разговора с министър-председателя на България и министъра на външните работи, за да поиска ускоряването на преминаването (на границата) между двете държави. Продължават разговорите, водени от страна на Министерството на външните работи на Турция с представители в Европа, посланици и институции на Европейския съюз, за да се стигне до улесняване на достъпа до шенгенски визи за професионалните шофьори и ускоряване на обработването на документите за визи. Министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу представи очакванията ни по този въпрос пред министъра на транспорта на България", пише в официалното съобщение на Министерството на търговията на Турция за проведените разговори с представителите на българското правителство.

Вчера от българското Министерство на външните работи предупредиха за възможна блокада граничните контролно-пропускателни пунктове "Капъкуле-Капитан Андреево" и "Хамзабейли-Лесово" за тежкотоварни автомобили на излизане от Турция. Тази сутрин от "Гранична полиция" съобщиха, че трафикът на граничните пунктове е нормален.

В съобщението на Министерството на търговията на Турция се казва още, че Юмер Болат е провел конферентен разговор и с представители на браншови организации от транспортния сектор, в който е представил направеното от Турция за решаването на проблемите на сектора, породени от правилото, че турските граждани могат да останат до 90 дни на всеки 180 дни в Шенгенското пространство.

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"Българските власти заявиха, че процедурата се прилага съгласно Шенгенската система на Европейския съюз и няма възможност за намеса на национално равнище", е казал турският министър на търговията пред представителите на браншовите организации.

Турция е представила искането си за улесняване на визовата процедура за водачи на тежкотоварни камиони и пред посланика на Делегацията на Европейския съюз в Турция. От друга страна министърът на търговията на Турция е призовал браншовите организации, докато продължават дипломатическите усилия за решаване на проблемите, да проявяват максимално внимание към правилата, срока на престой в Шенгенското пространство, както и да планират пътуванията и да определят водачите, като имат предвид тези правила.

Проблемите, породени от ограниченията за престоя в Шенгенското пространство, предизвикаха преди няколко месеца и протести от страна на превозвачи и от Западните Балкани, които дори блокираха граници в началото на годината, но Европейската комисия отговори, че е наясно с проблемите, но правилата на Шенген няма да се променят.

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