Тя ще бъде в окръг Ризе

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Командването на Военноморските сили на Турция планира да изгради голяма нова военноморска база в източната част на турското черноморско крайбрежие, като основната част от съоръжението ще бъде разположена в крайбрежния окръг Ризе, съобщи вестник "Нефес", цитиран от БТА.

Новината беше съобщена от председателя на областната организация на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в Ризе Йълмаз Катмер по време на среща с местни кметове, допълва изданието.

По думите на Катмер решенията и подписите за проекта вече са факт след скорошно посещение в Ризе на командващия Северната морска зона вицеадмирал, а предстои финалното обсъждане на детайлите с президента Реджеп Тайип Ердоган в Анкара.

Проектът предвижда използването на насипна зона с площ от 250 декара в района на пристанището в Ризе. В базата ще бъдат разположени ракетни катери, а освен това се планира изграждането на корабостроителница за строеж на подводници и безпилотни подводни апарати.

В първия етап от реализацията на инвестицията в Ризе ще бъдат изпратени 5000 военнослужещи за обучение, като за настаняването на личния състав ще бъдат построени 500 жилища. Очаква се мащабният проект да даде тласък на местната икономика, включително в секторите на строителството, транспорта и търговията.

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Съгласно заложения график пристанището в Ризе трябва да бъде освободено през август 2027 г., след което ще започне същинското изграждане на военните съоръжения. Предвижда се дейностите по създаването на военноморската база да приключат до края на 2028 година.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.