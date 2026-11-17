Прекратяването на атаките засега остава трудна задача, коментира Хакан Фидан след срещи със свои колеги и представители на европейски държави в Брюксел, сред които и България

3414 Снимка: БТА/АП

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Прекратяването на атаките засега остава трудна задача, защото Русия не иска частично споразумение за Черно море, без да бъде подписано споразумение за траен мир с Украйна. Това коментира турският външен министър Хакан Фидан след срещи със свои колеги и представители на европейски държави в Брюксел, сред които и България. От изявлението му става ясно, че при проведените срещи темата за сигурността на корабоплаването и осигуряването на преноса на зърно отново са били на дневен ред.

"Това донякъде са въпроси, които засягат и България, и Румъния, които имат излаз на Черно море. Днес се срещнах както с колегите ни от България и Румъния, така и с колегите от Украйна. През изминалите дни се срещнахме с руснаците. Надявам се, че формулата в главите ни ще бъде приложима и ще решим този въпрос. Това е сложно уравнение, защото руснаците не искат временно споразумение за мир в Черно море с украинците, без да има трайно споразумение за мир. Как можем да създадем основа, върху която страните да се споразумеят, когато е налице такова нежелание? Имаме идеи, свързани с това, но все още е много рано да ги споделяме с обществеността", заяви Фидан, цитиран от Анадолската агенция.

Турският външен министър коментира и мирните преговори между Русия и Украйна, които бяха проведени в Обединените арабски емирства. Той посочи като една причините за продължаването на войната спора за Донбас, за който претендира Русия, а Украйна не е готова да отстъпи като своя територия.

"Виждаме, че проблемът, който е в основата, все още не е решен", заяви Фидан.

Според него останалите въпроси са свързани с това къде ще бъде "контактната линия", както и с очакванията на гарантите за сигурността заради отношенията, които ще бъдат очертани при постигане на споразумение не само между Украйна и Русия, но и между Европейския съюз и Русия.

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"Напоследък страните не обсъждаха много тези въпроси. Намираха пресечна точка по отношение на определени намерения, но вече е време тези въпроси да бъдат обсъждани сериозно и върху ясна основа - по какъв начин ще изглежда новата архитектура на сигурността на Европа", каза турският външен министър.

Като други въпроси, които трябва да бъдат решени по пътя към мира между Русия и Украйна, Фидан посочи това как ще бъде възстановена Украйна след войната, както и какво ще се случи със санкциите над Русия и със замразените руски сметки.

Турският външен министър беше в Брюксел за втората поред министерска среща по сигурността и свързаността, предаде БТА. При посещението си в Белгия той се е срещнал с външни министри и представители на Украйна, Германия, Литва, Дания, България, Румъния и Молдова, става ясно от изявлението му.

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