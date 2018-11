Турски съд отхвърли присъдата срещу бивша журналистка на "Уолстрийт джърнъл", отменяйки предишно съдебно решение, с което тя бе осъдена задочно на две години лишаване от свобода за пропаганда в полза на кюрдските бунтовници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

The black comedy part of my life called “a trial” finally ended. It’s been exactly 3 years since the investigation started in Nov 2015 over a @WSJ story. This decision is a relief for me and my family but not a real sign of greater #PressFreedom in #Turkey https://t.co/epBmCycY1r