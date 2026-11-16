Те убеждавали жертвите си, че "бъдещите им съпруги" са замесени в международно пране на пари, тероризъм и измами, и ги принуждавали да превеждат суми по различни банкови сметки

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При мащабна акция на турската полиция в 15 окръга на страната под ръководството на прокуратурата в северозападния турски град Текирдаг са арестувани 23 лица, участвали в схема за измами чрез предлагане на възможност за брак с български гражданки, съобщи агенция ДХА, цитирана от БТА.

Разследването е започнало след подадени сигнали от пострадали граждани, привлечени с обещания за брак с жени от България. Впоследствие схемата ескалирала, като измамниците се представяли за служители на реда. Те убеждавали жертвите си, че "бъдещите им съпруги" са замесени в международно пране на пари, тероризъм и измами, и ги принуждавали под претекст за "тайни операции" да превеждат суми по различни банкови сметки.

В рамките на разследването е установено, че първоначално по конкретни случаи жертвите са превели над 1,9 милиона турски лири (близо 35 000 евро). При последващите проверки на банковите сметки на заподозрените обаче е разкрит общ финансов оборот от 724 милиона лири (над 13 милиона евро), като придобити от престъпната дейност средства са били превеждани в чужбина чрез криптоактиви и различни портфейли за съхранение.

Иззети са множество цифрови материали и документи. След приключване на разследването в полицията задържаните са предадени на съдебните власти, като 6 от тях са поставени под постоянен арест по обвинения в "квалифицирана измама" и "шантаж", а останалите 17 са освободени под съдебен контрол.

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От дирекцията по сигурността в Текридаг отправиха призив към гражданите да проявяват бдителност към лица, които ги примамват с обещания за брак или инвестиции, както и към такива, които се представят за служители на правоохранителните органи или държавни длъжностни лица и изискват парични средства.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.