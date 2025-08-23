Всички пътници, повечето от които азиатци, са претърпели някаква травма, съобщиха от полицията

718 Снимка: Libby March/Buffalo News via AP/БТА

Туристически автобус излезе от пътното платно и се преобърна в северозападната част на щата Ню Йорк, като най-малко петима души загинаха и десетки бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

По последни данни сред жертвите има и дете, заяви говорителят на щатската полиция Джеймс О'Калахан. Повечето от пътниците са азиатци или от азиатски произход.

Сред тях има китайци, индийци и филипинци, добави О'Калахан.

Инцидентът стана на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.

Снимка: Libby March/Buffalo News via AP/БТА

О'Калахан разказа, че шофьорът на автобуса, който се е движел с "пълна скорост", в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинела, след което превозното средство се е преобърнало.

Някои от пътниците са изхвърчали от седалките си, а други са останали затиснати между отломките на разбилото се превозно средство.

Шофьорът е оцелял и в момента оказва съдействие на разследващите, съобщи БТА.

Снимка: Libby March/Buffalo News via AP/БТА

Всеки от 51-те пътници е претърпял някаква травма, добави говорителят на полицията.

В произшествието не са участвали други превозни средства.

Снимка: Libby March/Buffalo News via AP/БТА

Губернаторката на американския щат Ню Йорк Кати Хочул заяви в социалната мрежа "Екс", че полицията е потвърдила, че "петима души са загубили живота си по трагичен начин".

Снимка: Libby March/Buffalo News via AP/БТА

След катастрофата властите затвориха магистралата в двете посоки.

Снимка: Libby March/Buffalo News via AP/БТА

