334 Снимка: АП/БТА

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Най-малко 30 души загинаха, а 25 бяха ранени, след като камион с петролни продукти се преобърнал и избухна в пламъци на основен околовръстен път в района на Кайро, предаде Ройтерс, като се позова на египетското здравно министерство.

Пожарът, тръгнал от катастрофиралата цистерна, в квартал "Уарак" на Гиза, където минава една от ключовите пътни артерии около египетската столица, е овъглил близо 30 автомобила и мотоциклета, съобщи в изявление прокуратурата, цитирана от Асошиейтед прес. Стотици хора са се събрали да оказват помощ на мястото на трагедията.

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси изказа съболезнованията си на близките на жертвите. Според прокуратурата тече ДНК анализ, за да се установи самоличността на загиналите, уточнява БТА.

Здравният министър на северноафриканската страна Халед Абдел Гафар заяви, че ранените са настанени в близки болници. По думите му при следващите информации броят на жертвите може да нарасне.

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Пътнотранспортните произшествия са често явление в Египет поради редица фактори, сред които превишената скорост, слабото прилагане на правилата за движение и лошото състояние на пътната инфраструктура, отбеляза Ройтерс.

През януари тази година 21 души загинаха, а 17 бяха ранени, при верижна катастрофа на път в южната част на Египет, припомня АП.

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