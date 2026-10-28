494 Снимка: ТПС/БТА

Чуйте статията:

Партия "Ликуд" на Бенямин Нетаняху обвини формациите в Израел с преобладаващо арабско представителство, които се очаква да спечелят рекордните 17 места в парламента, че са "откраднали изборите" след изключително оспорван вот, предаде Франс прес.

"Изборите бяха откраднати от арабски партии, които подкрепят тероризма и унищожаването на еврейската държава", заявиха от "Ликуд". От партията на Нетаняху добавиха, че разполагат с доказателства за "корупция, заплахи, насилие, измами и използване на забранен софтуер за оказване на натиск върху избирателите".

Междувременно Централната избирателна комисия изчисли, че между 650 000 и 700 000 израелци са гласували чрез системата с "двойни пликове", предаде израелската агенция ТПС. Този брой е по-висок от прогнозираните от комисията преди отварянето на избирателните секции 600 000 - 650 000 гласа. Очаква се преброяването да приключи утре, поради което всички официални резултати, публикувани преди това, следва да бъдат смятани за частични, предаде БТА.

В "двойни пликове" се съдържат гласовете на лица, упражнили правото си на вот в избирателна секция, различна от тази, в която са регистрирани. Към тази категория спадат военнослужещи, полицейски служители, затворници, пациенти в болници, обитатели на специализирани институции, избиратели с увреждания (ползващи секции с осигурен достъп), членове и секретари на избирателни комисии, както и държавни представители в чужбина. В израелските дипломатически и други мисии по света бяха разкрити около 100 избирателни секции.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Увеличението тази година се дължи на две групи избиратели.

Първата група са резервистите, много от които са гласували във военните си части, а не близо до домовете си. Военнослужещите, намиращи се отвъд границата - в Газа, Сирия и Ливан, както и тези, които са участвали в операции в изборния ден, имаха възможност да гласуват още от 22:00 ч. на 20 октомври. Военнослужещ, който не разполага с лична карта, може да удостовери самоличността си чрез своята военна идентификационна плочка, чрез друг военнослужещ, който го познава, или чрез снимка на документ за самоличност.

Втората група са цивилни граждани, които са били евакуирани от домовете си в близост до границите с Газа и Ливан след 7 октомври 2023 г. и все още не са се завърнали. Те могат да гласуват в специално определени за целта избирателни секции, след като удостоверят самоличността си и подпишат декларация.

Мащабът е безпрецедентен. През 2022 г. по този начин са гласували над 460 000 израелци. Обикновено гласовете от този тип съставляват между 3 и 5% от общия брой, а тяхното преброяване обикновено води до промяна в разпределението на местата в парламента с един или два мандата. Тази година броят на гласовете се равнява на приблизително 15 депутатски места, които ще бъдат разпределени след обявяването на резултатите. Изборите през 2021 г. също поставиха рекорд: тогава бяха подадени над 450 000 гласа чрез системата с двойни пликове - брой, достатъчен да промени разпределението на повече от 10 места в парламента.

Преброяването отнема време поради начина, по който се обработват пликовете. Съгласно процедурата на комисията, длъжностните лица трябва да проверят дали съответният избирател не е гласувал и в определената му избирателна секция. След това пликовете с бюлетините се изваждат от външните пликове и се смесват, за да се гарантира тайната на вота.

Посоката на тази промяна е сравнително постоянна. Тъй като повечето избиратели, гласуващи с двойни пликове, са военнослужещи в Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), преброяването обикновено води до отнемане на места от ултраортодоксалните (хареди) и арабските партии, чиито избиратели не отбиват военна служба.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.