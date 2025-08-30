В Украйна вече обвиниха Русия за атентата. Пуснаха видео от момента на убийството

В Украйна се множат версиите и реакциите след убийството на бившия председател на Върховната Рада и бивш комендант на Евромайдана Андрий Парубий.

Партията "Евросолидарност", чийто депутат бе Андрей Парубий, вече обвини в организирането на убийството Русия и нейната "пета колона" в Украйна.

"Свързваме това убийство с неговата държавническа проукраинска позиция и считаме, че зад това жестоко престъпление може да стои нашият вечен враг и терорист - Руската федерация и нейната пета колона. Москва искрено мразеше Парубий като един от създателите на съвременната украинска държава", написа председателят на фракцията "Евросолидарност" Ирина Геращенко.

Основната версия е "ръката на Кремъл": отмъщение за активното участие в Майдана и за действията му през 2014 г.

В същото време някои от съратниците на Парубий не изключват и вътрешнополитически мотиви за убийството, като припомнят, че "Андрий добре знаеше как да организира Майдани". С други думи, намекват, че убийството може да е свързано с очаквания за предстоящи политически сътресения в страната.

Твърди се също, че в "Евросолидарност" Парубий, както и Турчинов, напоследък са се държали настрана. Отношенията им с лидера на партията Петро Порошенко не са били особено близки.

Украйна трябва да "отговори симетрично" на убийството на Парубий, заяви междувременно украинският депутат Роман Костенко.

Според него след като е убила бившия председател на Радата, Русия "откри нова фаза на войната, в която се опитва да унищожи с терористични атаки най-висшите държавни лица".

"Смятам, че Украйна трябва да вземе решение как ще отговори на тези терористични актове. Никой вече не е в безопасност. Затова това може да бъде нов етап от войната за унищожаване на институциите, включително и на територията на Руската федерация. В зависимост от това какви решения ще вземе нашето ръководство", каза той в ефира на телевизия "Дождь".

Андрий Парубий е в политиката от 17-годишна възраст. От самото начало се придържа към радикално-националистична линия. Още през 1988 г. основава в Лвов организацията "Спадщина", която се занимава с възстановяването на гробовете на участниците в Украинската въстаническа армия и охранява първите антисъветски митинги в западната част на Украйна.

През 1990 г. става депутат в Областния съвет на Лвов. В началото на 90-те години заедно с Олег Тягнибок става един от лидерите на Социал-националната партия на Украйна (СНПУ), преименувана по-късно на "Свобода".

Участва в първия Майдан през 2004 г., като е комендант на Украинския дом. След това се присъединява към партията на Юшченко "Наша Украйна".

През пролетта на 2010 г. срещу Парубий е заведено наказателно дело за опит да провали гласуването в Радата за ратифициране на споразумението с Русия за удължаване на престоя на Черноморския флот в Крим - той хвърля яйца по председателя, а след това пали димка заседателната зала.

Въпреки това, делото не получава развитие.

Парубий придобива голяма известност по време на втория Майдан, където е един от основните лидери и координира Самоотбраната.

След победата на Майдана в края на февруари 2014 г. е назначен за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана.

В Русия Парубий беше обвинен, че е организатор на събитията от 2 май в Одеса, при които загинаха десетки хора. Самият Парубий отричаше това.

През 2019 г., след победата на Зеленски на изборите, Държавното бюро за разследвания завежда наказателно дело срещу Парубий за "създаване и координиране от Парубий А.В. на въоръжени групировки с цел извършване на масови безредици на 2 май 2014 г. на територията на град Одеса".

Всъщност делото не беше активно разследвано и Парубий не беше обявен за заподозрян по него.

След предсрочните избори през 2014 г., на които Парубий е в листата на "Народния фронт", той първо става първи заместник-председател на Върховната рада, а след като председателят Гройсман стана премиер, стана председател.

На изборите за Рада през 2019 г. се кандидатира от листата на партията "Евросолидарност" на Петър Порошенко. Участва в акции в подкрепа на Порошенко, след като срещу бившия президент бяха заведени наказателни дела.

След началото на пълномащабната война се появиха снимки и видео на Парубий в военна униформа с автомати на един от блокпостовете в Киевска област.

Но като цяло той не беше много забележим през последните три години и не водеше активна политическа дейност.

Затова основната версия, която в момента се обсъжда в политическите кръгове, е отмъщение за неговите минали действия - за Майдана и за 2 май в Одеса. В такъв случай организаторът е или Русия, или свързани с нея сили в Украйна, пишат украинските медии.

