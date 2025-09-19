Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер е регистрирано край източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Гневът на природата

Според камчатският филиал на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС, магнитудът е бил 7,2 по Рихтер.

Епицентърът му е бил на 128 км от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 20 км, сочат данните на EMSC.

Губернаторът на Камчатска област Владимир Солодов съобщи в приложението "Телеграм", че е издадено предупреждение за цунами за района по източното крайбрежие на полуострова.

Той каза, че жителите са предупредени за опасността, а всички служби са в състояние на повишена готовност, предава БТА.

До момента няма информация за щети.

Снимка: Европейски сеизмологичен център/EMSC

Няколко дни по-рано друг мощен трус разлюля Камчатка, като магнитудът на земетресението беше 7,4 по Рихтер. Предупреждение за цунами беше издадено и тогава.

През юли в същия регион бе регистрирано силно земетресение, което бе последвано от вълни цунами.

