Трус от 7,8 по Рихтер край Камчатка, има опасност от цунами
Жителите са предупредени за опасността, а всички служби са в състояние на повишена готовност
Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер е регистрирано край източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщава Европейският сеизмологичен център.
Според камчатският филиал на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС, магнитудът е бил 7,2 по Рихтер.
Епицентърът му е бил на 128 км от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 20 км, сочат данните на EMSC.
Губернаторът на Камчатска област Владимир Солодов съобщи в приложението "Телеграм", че е издадено предупреждение за цунами за района по източното крайбрежие на полуострова.
Той каза, че жителите са предупредени за опасността, а всички служби са в състояние на повишена готовност, предава БТА.
До момента няма информация за щети.
Няколко дни по-рано друг мощен трус разлюля Камчатка, като магнитудът на земетресението беше 7,4 по Рихтер. Предупреждение за цунами беше издадено и тогава.
През юли в същия регион бе регистрирано силно земетресение, което бе последвано от вълни цунами.