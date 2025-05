Мощно земетресение разтърси втория по големина индонезийски остров - Суматра. Трусът е регистриран с магнитуд от 6,3 по Рихтер, съобщи Агенцията за метеорология, климатология и геофизика на страната.

По-рано Германският изследователски център за геонауки информира, че трусът в южната част на индонезийския остров е с магнитуд 5,9.

Земетресението е било с дълбочина от 10 километра. Няма опасност от цунами в резултат от труса, обявиха местните власти, цитирани от ДПА.

Все още не е постъпила информация за пострадали хора или за щети.

A magnitude 6 earthquake took place 38km SSW of Bengkulu, Indonesia at 19:52 UTC (7 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Gempa #Indonesia pic.twitter.com/WgSqlLXkqu