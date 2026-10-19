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В сеизмичната зона Вранча в 11:51:57 часа е регистрирано земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер и дълбочина 124,1 км, съобщи румънският Националният институт за изследвания и развитие по физика на Земята.

Гневът на природата

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) трусът е бил с магнитуд от 4.9 по скалата на Рихтер. 

Това е най-силното земетресение в района на Вранча за тази година.

Епицентърът е бил на 46 километра от Брашов, на 53 километра от Сфънту Георге, на 56 километра от Плоещ и на 64 километра от Бузеу.

Трусът е усетен в няколко района на страната, включително Букурещ. В социалните мрежи съобщават, че са го усетили и в Русе, Разград и Силистра

От Инспектората по извънредни ситуации съобщиха пред Digi24, че няма няма обаждания на спешния телефон 112 за последствия от земетресението.

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Силният трус е усетен и в Молдова, включително в столицата Кишинев, както и в южните части на Украйна. 

Само за последните 30 дни сеизмичните станции в Румъния са засекли общо 18 земетресения с магнитуд над 2 по Рихтер, а за последните 12 месеца броят им възлиза на 190.

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