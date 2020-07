Трима души загинаха, а десетки са ранени при челен сблъсък на два пътнически влака в Западна Чехия, предаде ТАСС, като се позова на местните власти.

"Катастрофата е станала при село Пернинк в Карловарска област. По предварителни данни трима души са загинали, а около 20 са ранени, някои от тях - тежко. На място са изпратени медици, спасители и пожарникари", каза говорителят на обединения корпус на спасителите и пожарникарите Мартин Касал.

По неустановена за момента причина двата влака са се движели един срещу друг по една и съща жп линия. Машинистите задействали аварийните спирачки, но не успели да избегнат сблъсъка, допълни Касал.

От регионалната спасителна служба съобщиха, че на мястото са изпратени пет екипа и два хеликоптера.

BREAKING : Czech Republic train crash: Three dead and at least 30 injured in horror head-on collision https://t.co/Qjgimn7DvI