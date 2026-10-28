ФБР залови двама в Джорджия, а третия в Калифорния, открити са оръжия и боеприпаси

336 Снимка: x.com/FBIAtlanta

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Трима души, сред които двама непълнолетни, са арестувани във връзка с предполагаем заговор за стрелба в гимназия в Атланта, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

"Миналата седмица ФБР в Атланта идентифицира заплашителни публикации в социалните медии и алармира училищната полиция, което доведе до съвместно разследване и арест на трима заподозрени в предполагаем заговор за извършване на стрелба в гимназия Чероки", съобщиха от ФБР.

Информацията за предполагаемия заговор бе разпространена дни, след като 16-годишен младеж уби три деца и учител при стрелба в начално училище в централната част на щата Орегон.

ФБР е разкрило заплашителни онлайн публикации от един от тримата задържани и е работило с местната полиция, за да бъдат арестувани на 20 и 23 октомври, залавяйки двама от тях в Джорджия, а третия в Калифорния, съобщи полицията в изявление до пресата. В задържаните са открити оръжия и боеприпаси. Те са арестувани по подозрение за подготовка за убийство.

Полицията заяви, че един от заподозрените е 21-годишен, а втори е на 17 г., но не уточни възрастта на третия, за когото се знае само, че е непълнолетен и е бивш ученик в гимназията, в която е планирано предполагаемото нападение.

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Разследването по случая продължава, добавиха от полицията.

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