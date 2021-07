Трима души загинаха при катастрофа на малък самолет в Югозападна Германия, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес, като се позовават на полицията.

The plane took off from Stuttgart Airport on Saturday morning with three people on board and was headed for Magdeburg in eastern #Germany. https://t.co/LKOH1NB3Oc