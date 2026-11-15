Няма жертви и екипажите на корабите са успели да овладеят пожарите на борда, заяви министърът на отбраната Щефан-Раду Опря

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Дронове са ударили три търговски кораба в Черно море близо до румънския канал Сулина, заяви днес премиерът на Румъния Лука Никулеску, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ударите са били късно в събота. Никулеску съобщи, че румънските въоръжени сили два пъти са вдигнали изтребители.

Министърът на отбраната Щефан-Раду Опря от своя страна заяви, че при трите случая няма жертви, като екипажите на корабите са успели да овладеят пожарите на борда.

Нарастващата серия от смъртоносни удари по търговски кораби близо до страните членове на НАТО - Румъния и България, показва как ескалиращата морска война между Русия и Украйна се превръща в голямо предизвикателство за трансатлантическия алианс в Черно море, отбелязва Ройтерс като допълва, че каналът Сулина е ключов румънски корабен път, който свързва река Дунав с Черно море и се използва от Украйна за износ.

Румънски представители не посочиха произхода на дроновете, но заявиха, че те са пряка последица от войната на Русия в Украйна, допълва Ройтерс. "Тези инциденти са неприемливи и представляват нарушение на международното право", заяви Никулеску като допълни, че случаите отразяват "влошаващата се ситуация със сигурността, причинена от продължаващата война на Русия срещу Украйна."

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Русия отрече да е атакувала съседите на Украйна с дронове, посочва Ройтерс.

По думите на министъра на отбраната на Румъния "трите ударени кораба" са танкер за превоз на нефт и химикали - Evia Petrol V, който плава под гръцки флаг, кораб за насипни товари - Marsol и танкер за нефтени продукти - Ali Najafov. Последните два плават под флага на Сейнт Китс и Невис.

Evia Petrol V и Marsol са ударени на 4 и 5 морски мили югоизточно от канала Сулина в териториалните води на Румъния, съобщава министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според оповестена от Опря информация друг товарен кораб е бил ударен от дрон късно в петък (13 ноември). При този инцидент също няма жертви. Частната телевизионна станция Digi24 съобщи, че корабът е бил товарен кораб Larissa 1, плаващ под флага на Палау.

Министърът на отбраната на Румъния заяви, че страната му се нуждае от солидарността на съюзниците както с патрули с разузнавателни самолети, така и чрез оборудване срещу дронове. Във вторник и сряда той ще бъде в Брюксел за среща с европейските си колеги.

Франция временно премести морските патрулни самолети Atlantique 2 в Румъния, след като тя поиска подкрепление.

Много от корабите, които бяха ударени през октомври и ноември, бяха закотвени близо до или плаваха към или от канала Сулина, припомня Ройтерс.

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