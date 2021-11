Първата жена премиер в историята на Швеция Магдалена Андершон представи новото правителство на малцинството, предаде Асошиейтед прес. В него има много малко промени в сравнение с предишния кабинет. Андершон представи състава на правителството и пред шведския крал Густав XVI и принцеса Виктория.

Кабинетът ще има за първи път и транссексуален министър. На транссексуалната 51-годишна Лина Акселсон Килблом е поверено висшето образование и науката, съобщава Nordic News, позовавайки се на шведски медии, предава Нова тв.

Просветната министърка е претърпяла операция за смяна на пола в края на 90-те години на миналия век.

Lina Axelsson Kihlblom is Sweden's new Minister of Education in Magdalena Andersson's cabinet. She is a school principal, and the the first trans person to become a minister in Sweden. pic.twitter.com/4Ewx1f7Cdu