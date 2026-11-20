Американският президент подчерта, че не желае да обсъжда гаранции за сигурността на Украйна, преди да бъде постигнато споразумение

4448 Колаж: Dir.bg

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Президентът Владимир Путин ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път. Разговарях и с нашите представители, които вършат добра работа, но задачата им е трудна. Много трудна. Проблемът е, че президентът (Володимир) Зеленски и президентът Путин изпитват огромна омраза един към друг, а това допълнително усложнява ситуацията. Това заяви държавният глава на САЩ Доналд Тръмп на пресконференция в Белия дом след обиколката си в Азия, по време на която се срещна с лидерите на Китай и Русия в Шънджън.

По думите му срещата със Си и Путин е преминала в атмосфера на "страхотна енергия"

Тръмп изтъкна, че е имал много добри разговори за Украйна с Владимир Путин, но подчерта, че не желае да обсъжда гаранции за сигурността на Украйна, преди да бъде постигнато споразумение, предаде Ройтерс.

"Водим много добри разговори. Мисля, че има наистина голям шанс да успеем да постигнем споразумение", добави президентът на САЩ.

Той отново сподели тезата си, че според него както руският президент Владимир Путин, така и украинският му колега Володимир Зеленски искат да сложат край на войната, но "не знаят как".

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"Честно казано, имаме двама души, които не знаят как да сложат край на това. Ние се опитваме да им помогнем. Имаме двама души, които се мразят - Зеленски и Путин. Те не знаят как да приключат нещата. Искат да ги приключат, но и двамата са заклещени в ситуацията", добави той.

Часове след като Си Цзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп публикуваха декларация за мир след срещата си в Китай, Русия предприе една от най-мащабните ракетни атаки и нападения с дронове срещу Украйна от началото на войната, като нанесе удари по съоръжения на електроенергийната инфраструктура и уби осем души, отбелязва Ройтерс.

По повод тристранната среща в Шънджън президентът на САЩ заяви, че със Си и Путин са обсъдили ограничаването на разпространението на ядрените оръжия.

"Говорихме и за необходимостта да си сътрудничим, за да спрем разпространението на тази ядрена заплаха по цялата ни планета. По-специално обсъдихме подробно как да гарантираме, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. Те (иранците) са луди. Няма да им позволим да имат ядрено оръжие", коментира Тръмп.

Той обаче призна, че не е сигурен дали премахването на ядрените оръжия изобщо някога "би могло да се случи".

"Ако някой дойде и ви каже "Ще ви предложа сделка. Хайде да ги намалим наполовина", е трудно да кажете "Да", особено, когато сте във водеща позиция", посочи американският държавен глава пред репортери и добави, че светът много трудно ще се освободи от ядрените оръжия.

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