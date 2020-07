Германия плаща на Русия милиарди долари годишно за енергия, а ние трябва да защитаваме Германия от Русия. За какво става въпрос? Освен това Германия е в голямо просрочие при изпълнение на изискването да отделя 2% от БВП за НАТО. Следователно извеждаме някои войски от Германия!

Това написа в Туитър американският президент Доналд Тръмп, след като неговата администрация взе решение САЩ да изтеглят 1/3 от своите военни, разположени в Германия.

Министърът на отбраната Марк Еспър заяви вчера, че от 34 500 военни на САЩ в Германия, около 6400 ще бъдат върнати в САЩ, а 5600 ще бъдат прехвърлени в други страни от НАТО, като Белгия и Италия.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!