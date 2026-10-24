По думите му военни кораби, връщащи се от Близкия изток, "може да се отбият и през Куба"

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САЩ може да проведат нова "малка" военна операция срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп по време на предизборен митинг във Флорида. Изказването му идва на фона на продължаващия конфликт, който наближава осмия си месец, и поскъпването на горивата, което оказва влияние върху политическата обстановка в САЩ преди междинните избори през ноември, пише Ройтерс.

"Може да проведем още една малка операция "Епична ярост", каза Тръмп, използвайки названието на американската военна кампания срещу Иран. Той не даде подробности какво би включвала евентуална нова операция.

На същия митинг Тръмп заплаши и Куба. По думите му американските военни кораби, връщащи се от Близкия изток след войната с Иран, може да "се отбият" през Куба, пише "Асошиейтед Прес".

"Ще направим една малка спирка", каза Тръмп. Той добави, че корабите ще преминат покрай Куба, като един от тях ще спре на около 50 ярда (46 метра) от брега. След това, по думите му, държавният секретар Марко Рубио ще бъде изпратен "да довърши сделката".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че "Куба на практика вече е рухнала, тъй като няма функционираща икономика". След като САЩ заловиха Николас Мадуро Венецуела спря доставките на петрол за Куба. Вашингтон е наложил блокада, предизвикала криза с горивата и чести спиранията на тока на острова.

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По-рано в петък американският президент заяви, че войната срещу Иран може да приключи бързо, но постави под въпрос дали Вашингтон трябва да търси незабавен край на конфликта, или да остави бойните действия постепенно да затихнат. В последните си предизборни изяви Тръмп неведнъж е заявявал, че войната скоро ще приключи "по един или друг начин".

По-рано този месец той каза, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса. Републиканците разполагат с крехко мнозинство и в двете камари.

САЩ и Израел започнаха ударите срещу Иран на 28 февруари. Техеран отвърна с атаки срещу Израел и държави от Персийския залив, на чиято територия има американски военни бази. Ударите на САЩ и Израел срещу Иран, както и израелските атаки в Ливан, доведоха до хиляди жертви и разселването на милиони хора.

Войната предизвика и поскъпване на петрола и природния газ на международните пазари. Междувременно ирански представители предупредиха, че страната подготвя по-мащабен отговор, ако бойните действия бъдат подновени.

Според двама високопоставени ирански служители по сигурността Техеран е разработил подробни планове за атаки срещу подводни комуникационни кабели в Персийския залив, ако САЩ и Израел отново нанесат удари. Подобни действия биха могли да засегнат важна част от международната телекомуникационна инфраструктура.

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