Тръмп: Време е друг да води преговорите вместо Зеленски
Американският държавен глава каза също пред журналисти, че Русия се e държала "добре" по отношение на Украйна
Чуйте статията:
Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че смята, че някой друг трябва води преговорите от страна на Киев вместо президента Володимир Зеленски за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп
"Може би е време за Зеленски да намери някой друг да преговаря", каза Тръмп, който на 10 октомври призова Украйна да смени президента си.
Американският държавен глава каза също пред журналисти, че Русия се e държала "добре" по отношение на Украйна. "Те не правят кой знае какво", каза той.
Тръмп добави, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и посочи, че ще обмисли да позволи да украинците да останат под временно защитен статут в САЩ до края на войната.
Няколко дни по-рано американският президент заяви пред "Нюзмакс", че "за нас Зеленски не е подходящият човек, с когото да постигнем споразумение. Той казва, че иска споразумение, но всъщност не иска. Не го харесвам особено".
Ден по-късно Тръмп отмени с указ редица санкции, ограничения и мита спрямо Русия, залегнали в подписания от него миналия месец "Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.".
Зеленски, от своя стана, коментира, че Тръмп награждава агресора.