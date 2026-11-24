259 Снимка: БТА/АР

Чуйте статията:

Американският президент Доналд Тръмп ще връчи на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани Президентския медал на свободата - най-високото гражданско отличие на САЩ.

"Разбира се, много, много съм развълнуван и много поласкан не само да го получа, но и да го получа от него", каза бившият кмет на Ню Йорк по време на предаване, водено от Стив Банън, водеща фигура на американската радикална десница, цитиран от световните агенции и БТА.

Джулиани уточни, че церемонията ще се състои в 11 ч. източноамериканско време (18 ч. българско) в Овалния кабинет на Белия дом.

Бивш прокурор с твърда ръка, той стана известен с това, че нанесе тежки удари на нюйоркската мафия. Джулиани бе похвален и за управленските си ходове след 11 септември 2001 г.

Но бившият личен адвокат на Тръмп изпадна в немилост през 2023 г., когато бе осъден да плати 148 млн. долара обезщетение за клевета във връзка с обвиненията за изборни измами по време на президентските избори през 2020 г.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Джулиани бе и един от основните инициатори на опита да бъдат обявени за невалидни резултатите от президентските избори, спечелени от демократа Джо Байдън.

Оттогава бившият личен адвокат на Тръмп е лишен от правото да упражнява адвокатска професия в Ню Йорк и Вашингтон, отбелязва АФП.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.