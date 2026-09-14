Зеленски не е убеден, че Москва ще спази договорката

4119 Снимка: АП/БТА

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от взаимни атаки срещу енергийната си инфраструктура, предаде ДПА.

"Украйна се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи със същото! Ръстът на цените на дизела по света главно се дължи на войната между Русия и Украйна, а не на Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

През последните месец Украйна атакува петролната индустрия на Русия, допринасяйки за смущения на пазара на горива в страната. Русия отговаря с удари срещу енергийни съоръжения в Украйна, както и срещу отделни бензиностанции.

Освен това двете страни си нанасят взаимни удари в Черно море.

В неделя Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руски рафинерии и го обвини за недостига на дизел в глобален мащаб, пише БТА.

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"Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия", настоя по адрес на украинския президент американският държавен глава пред журналисти в курорта си Дунбег на ирландското западно крайбрежие и добави, че Украйна може да се насочи към "много други цели". А Кремъл приветства призива му, обяви от негово име говорителят на Путин - Дмитрий Песков.

От неделя насам не са регистрирани нови атаки срещу енергийни съоръжения в нито една от двете страни, отбеляза ДПА.

След изявлението на Тръмп украинският лидер потвърди казаното, но добави още условия.

"Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако партньорите ѝ гарантират, че Москва ще се въздържа от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни", заяви Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той обаче не бил убеден, че Русия е готова да спазва подобно споразумение.

"Войната трябва да бъде прекратена. Стъпка към деескалация по отношение на стратегическата инфраструктура може да бъде първата стъпка към мира. Очакваме конкретика от нашите партньори", написа Зеленски в Телеграм.

По-рано Зеленски обяви, че иска да се срещне с Тръмп в Ню Йорк на 20 или 21 септември, за да обсъдят прекратяване на огъня в морето и срещу енергийни съоръжения.

Междувременно атаките на Русия срещу украинската железопътна мрежа стават все по-интензивни с всяка изминала седмица, заяви пред Франс прес ръководителят на държавния железопътен оператор, след като през почивните дни беше нанесен удар по влак, често използван от дипломати, близо до границата с Полша.

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