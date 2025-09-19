Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отказал да одобри пакет военна помощ за Тайван, съобщава The Washington Post. Според изданието, този ход идва непосредствено преди очакван телефонен разговор между Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, който е ключов за договарянето на мащабна търговска сделка. Очаква се двамата лидери да обсъдят въпроси като митата, бъдещето на американския клон на TikTok и износа на чипове Nvidia.

Тръмп

В същото време се подчертава, че позицията на Тръмп е Тайван да закупува оръжие, а не да го получава като безвъзмездна помощ. Спреният пакет е на стойност над 400 млн. долара и е част от ежегодно отпусканите от Конгреса 1 млрд. долара за сигурността на острова, като решението все още не е окончателно.

Според източници на изданието, спреният пакет е щял да включва боеприпаси и автономни дронове. Решението идва на фона на засиленото военно присъствие на Китай около острова и информация от американското разузнаване, че китайската армия е получила инструкции да бъде в състояние да превземе Тайван до 2027 г.

Позицията на администрацията на Тръмп е, че Тайван, като държава с просперираща икономика, трябва сам да закупува въоръжението си. Този подход е в контраст с политиката на предишната администрация на Байдън, която одобри помощи за сигурността на Тайван на обща стойност над 2 млрд. долара чрез директно изпращане на техника от американските запаси.

Вместо да предоставя помощ, администрацията на Тръмп вече насърчава директните оръжейни продажби. По време на среща в Анкъридж миналия месец американски и тайвански представители са се договорили за голям пакет от оръжейни продажби на стойност милиарди долари, който Тайван ще заплати.

Тръмп и Стармър сключиха "най-голямата по рода си сделка в британската история"
Виж още Тръмп и Стармър сключиха "най-голямата по рода си сделка в британската история"

В подкрепа на тази политика, тази седмица администрацията е уведомила неофициално Конгреса за потенциална продажба на оръжия на Тайван на стойност 500 млн. долара. Междувременно продължават дипломатическите контакти на високо ниво между Вашингтон и Пекин, като министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет е уверил китайския си колега адмирал Дун Дзюн, че САЩ "не търсят конфликт с Китай".

ИЗБРАНО
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила Лайф
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила
204001
Нов колосален договор задържа Меси в Маями до края на кариерата му Корнер
Нов колосален договор задържа Меси в Маями до края на кариерата му
4743
cargo-parner разширява въздушните си товарни услуги от Обединеното кралство до 12 ключови дестинации по света Бизнес
cargo-parner разширява въздушните си товарни услуги от Обединеното кралство до 12 ключови дестинации...
5458
Nvidia понесе сериозен удар в Китай IT
Nvidia понесе сериозен удар в Китай
3162
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама Impressio
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама
2117
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
7430
Сандвичите с риба са полезни и неустоими Вкусотии
Сандвичите с риба са полезни и неустоими
682
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
536