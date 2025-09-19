Администрацията му настоява островът да купува оръжие, а не да го получава безвъзмездно, докато текат търговски преговори с Пекин

Снимка: Getty Images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отказал да одобри пакет военна помощ за Тайван, съобщава The Washington Post. Според изданието, този ход идва непосредствено преди очакван телефонен разговор между Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, който е ключов за договарянето на мащабна търговска сделка. Очаква се двамата лидери да обсъдят въпроси като митата, бъдещето на американския клон на TikTok и износа на чипове Nvidia.

В същото време се подчертава, че позицията на Тръмп е Тайван да закупува оръжие, а не да го получава като безвъзмездна помощ. Спреният пакет е на стойност над 400 млн. долара и е част от ежегодно отпусканите от Конгреса 1 млрд. долара за сигурността на острова, като решението все още не е окончателно.

Според източници на изданието, спреният пакет е щял да включва боеприпаси и автономни дронове. Решението идва на фона на засиленото военно присъствие на Китай около острова и информация от американското разузнаване, че китайската армия е получила инструкции да бъде в състояние да превземе Тайван до 2027 г.

Позицията на администрацията на Тръмп е, че Тайван, като държава с просперираща икономика, трябва сам да закупува въоръжението си. Този подход е в контраст с политиката на предишната администрация на Байдън, която одобри помощи за сигурността на Тайван на обща стойност над 2 млрд. долара чрез директно изпращане на техника от американските запаси.

Вместо да предоставя помощ, администрацията на Тръмп вече насърчава директните оръжейни продажби. По време на среща в Анкъридж миналия месец американски и тайвански представители са се договорили за голям пакет от оръжейни продажби на стойност милиарди долари, който Тайван ще заплати.

В подкрепа на тази политика, тази седмица администрацията е уведомила неофициално Конгреса за потенциална продажба на оръжия на Тайван на стойност 500 млн. долара. Междувременно продължават дипломатическите контакти на високо ниво между Вашингтон и Пекин, като министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет е уверил китайския си колега адмирал Дун Дзюн, че САЩ "не търсят конфликт с Китай".

