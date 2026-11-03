Вече сме се споразумели с Бенямин Нетаняху, че до края на тази година ще спрем да плащаме, заяви американският президент

10861 Снимка: БТА/АР

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е споразумял с израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Вашингтон ще прекрати финансовата си помощ за Израел след края на тази година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Що се отнася до плащанията за Израел, Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да прекратим това. Вече сме се споразумели, че до края на тази година ще спрем да плащаме на Израел. Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс енд Френдс" на телевизия "Фокс нюз".

Междувременно парламентарните избори в Израел миналия вторник доведоха до политическа безизходица. Макар дясноконсервативната партия "Ликуд" на Нетаняху и оглавяваният от нея политически блок да изпревариха опонентите си, нито един от двата лагера не успя да спечели ясно мнозинство за съставяне на правителство.

Очакват се продължителни коалиционни преговори, а ако не бъде постигнато споразумение, може да се наложи произвеждането на нови избори.

Лидерът на най-голямата израелска партия с преобладаващо арабско мнозинство - Юсеф Джабарин, заяви пред Франс прес днес, че е време за опозицията да приеме "политическата реалност" и да обедини сили, за да свали от власт министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху.

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След като нито един от двата главни лагера - този на Нетаняху и този на бившия началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот, не можа да си осигури абсолютно парламентарно мнозинство в 120-местния Кнесет, лидерът на "Обединен листа" каза, че онези опозиционери, които продължават да се съпротивляват, "трябва да се съобразят с политическата реалност и с разпределението на местата в Кнесета".

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