Президентът на САЩ може да задържи парите за срок от 45 дни - период, който изтича с края на фискалната година на 30 септември

2636 Снимка: АП/Alex Brandon/БТА

Президентът Доналд Тръмп предприе едностранни действия за блокиране на 4,9 милиарда долара федерално финансиране, одобрено от Конгреса, задълбочавайки спора за контрола върху държавните разходи, предаде Ройтерс.

В писмо, публикувано онлайн в четвъртък вечер, Тръмп уведоми председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че възнамерява да спре финансирането на 15 международни програми.

Според съдебни документи, внесени в петък, средствата са били предназначени за чуждестранна помощ, операции на ООН по поддържане на мира и инициативи за насърчаване на демокрацията по света. Голяма част от тях са били управлявани от Американската агенция за международно развитие, която администрацията на Тръмп до голяма степен е отслабила. Демократите твърдят, че общо са били замразени над 425 милиарда долара.

Американската конституция предоставя бюджетните правомощия на Конгреса, който ежегодно трябва да приема закони за издръжката на държавната администрация.

По правило Белият дом се нуждае от съгласието на Конгреса, ако реши да не изразходва вече отпуснати средства. Конгресът направи това през юли, когато отмени 9 милиарда долара за чуждестранна помощ и обществени медии. Последният ход на Тръмп - известен като pocket rescission ("вземане на кесията обратно") - обаче напълно заобикаля законодателната власт.

Директорът на Бюджетната служба Ръсел Воут заяви, че президентът може да задържи парите за срок от 45 дни - период, който изтича с края на фискалната година на 30 септември. По данни на Белия дом този механизъм е използван за последно през 1977 г. от тогавашния президент Джими Картър.

Според Закона за контрол върху бюджетните задължения от 1974 г. (Impoundment Control Act) президентът има право да предлага отмяна на отпускането на парични средства, одобрени от Конгреса. След това законодателният орган може да гласува решение за анулирането им, но като предлага отмяната на този разход толкова скоро преди 30 септември, Белият дом на практика прави така, че със сигурност тези пари да не бъдат изразходвани и да бъдат загубени.

Повечето републикански конгресмени приветстваха съкращаването на разходите, дори с цената на ограничаване на правомощията на Конгреса. Но сенаторът републиканец Сюзън Колинс от Мейн, председател на Комисията по бюджетни кредити, определи действията на Тръмп като незаконни.

"Вместо този опит за заобикаляне на закона, правилният подход е чрез двупартийния, ежегоден процес по бюджетни кредити да се намерят устойчиви решения за намаляване на прекомерните разходи", подчерта тя в изявление.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че президентът се стреми да предизвика спиране на работата на правителството в края на септември, демонстрирайки готовност да пренебрегне всички разходни закони, приети от Конгреса.

"Републиканците не са длъжни да подкрепят това погазване на правилата", добави той.

