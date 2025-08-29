Президентът Доналд Тръмп предприе едностранни действия за блокиране на 4,9 милиарда долара федерално финансиране, одобрено от Конгреса, задълбочавайки спора за контрола върху държавните разходи, предаде Ройтерс. 

Тръмп

В писмо, публикувано онлайн в четвъртък вечер, Тръмп уведоми председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че възнамерява да спре финансирането на 15 международни програми

Според съдебни документи, внесени в петък, средствата са били предназначени за чуждестранна помощ, операции на ООН по поддържане на мира и инициативи за насърчаване на демокрацията по света. Голяма част от тях са били управлявани от Американската агенция за международно развитие, която администрацията на Тръмп до голяма степен е отслабила. Демократите твърдят, че общо са били замразени над 425 милиарда долара.

Американската конституция предоставя бюджетните правомощия на Конгреса, който ежегодно трябва да приема закони за издръжката на държавната администрация.

По правило Белият дом се нуждае от съгласието на Конгреса, ако реши да не изразходва вече отпуснати средства. Конгресът направи това през юли, когато отмени 9 милиарда долара за чуждестранна помощ и обществени медии. Последният ход на Тръмп - известен като pocket rescission ("вземане на кесията обратно") - обаче напълно заобикаля законодателната власт.

Директорът на Бюджетната служба Ръсел Воут заяви, че президентът може да задържи парите за срок от 45 дни - период, който изтича с края на фискалната година на 30 септември. По данни на Белия дом този механизъм е използван за последно през 1977 г. от тогавашния президент Джими Картър.

Според Закона за контрол върху бюджетните задължения от 1974 г. (Impoundment Control Act) президентът има право да предлага отмяна на отпускането на парични средства, одобрени от Конгреса. След това законодателният орган може да гласува решение за анулирането им, но като предлага отмяната на този разход толкова скоро преди 30 септември, Белият дом на практика прави така, че със сигурност тези пари да не бъдат изразходвани и да бъдат загубени.

Повечето републикански конгресмени приветстваха съкращаването на разходите, дори с цената на ограничаване на правомощията на Конгреса. Но сенаторът републиканец Сюзън Колинс от Мейн, председател на Комисията по бюджетни кредити, определи действията на Тръмп като незаконни.

"Вместо този опит за заобикаляне на закона, правилният подход е чрез двупартийния, ежегоден процес по бюджетни кредити да се намерят устойчиви решения за намаляване на прекомерните разходи", подчерта тя в изявление.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че президентът се стреми да предизвика спиране на работата на правителството в края на септември, демонстрирайки готовност да пренебрегне всички разходни закони, приети от Конгреса.

"Републиканците не са длъжни да подкрепят това погазване на правилата", добави той.

ИЗБРАНО
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора Лайф
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора
11261
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа Корнер
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа
13279
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора Бизнес
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора
2903
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна IT
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна
13706
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София" Impressio
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София"
5720
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслужат, българите не Trip
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслу...
27058
Белгийски полъх: Лиежка салата Вкусотии
Белгийски полъх: Лиежка салата
3342
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак?
9023
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица Времето
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица
1958