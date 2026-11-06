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Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е назначил за нов шеф на канцеларията си Стивън Милър, предаде Ройтерс.

САЩ

Агенцията отбелязва, че американския държавен глава се е спрял в избора си на един от най-ярките си политически съратници за преструктуриране на работата в Белия дом след загубата на контрола над Конгреса от страна на републиканците на междинните избори тази седмица.

Милър ще замени на поста Сузи Уайлс, която го заемаше досега.

Кадровите размествания стават само дни след като избирателите, недоволни от състоянието на икономиката и войната с Иран, нанесоха тежки загуби на Републиканската партия на междинните избори във вторник.

В публикация в социалните мрежи Тръмп определи Милър като "един от най-доверените си съветници", а за Уайлс заяви, че е свършила "изключителна работа". Президентът заяви, че промяната ще влезе в сила от понеделник.

По думите му Уайлс ще остане на работа в политическия екип на Тръмп.

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