Стивън Милър е един от най-ярките политически съратници на президента за преструктуриране на работата в Белия дом

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е назначил за нов шеф на канцеларията си Стивън Милър, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че американския държавен глава се е спрял в избора си на един от най-ярките си политически съратници за преструктуриране на работата в Белия дом след загубата на контрола над Конгреса от страна на републиканците на междинните избори тази седмица.

Милър ще замени на поста Сузи Уайлс, която го заемаше досега.

Кадровите размествания стават само дни след като избирателите, недоволни от състоянието на икономиката и войната с Иран, нанесоха тежки загуби на Републиканската партия на междинните избори във вторник.

В публикация в социалните мрежи Тръмп определи Милър като "един от най-доверените си съветници", а за Уайлс заяви, че е свършила "изключителна работа". Президентът заяви, че промяната ще влезе в сила от понеделник.

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"I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving over to the Trump Political Operation. I want to thank her for her service as Chief of Staff — She has done a great job!" - President Donald J. Trump — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2026

По думите му Уайлс ще остане на работа в политическия екип на Тръмп.

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