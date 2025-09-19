Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че ще се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом на 25 септември, предаде Ройтерс. Очаква се двамата лидери да сключат търговски и военни спогодби.

Срещу "неоперативност" на C-400 Ердоган може да получи от Тръмп F-35
Виж още Срещу "неоперативност" на C-400 Ердоган може да получи от Тръмп F-35

"Работим върху много търговски и военни споразумения с турския президент, включително и за голяма предстояща покупка на самолети "Боинг" и F-16 и ще продължим разговорите си за сделката за доставка на F-35, която, надявам се, ще бъде сключена успешно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

ИЗБРАНО
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й Лайф
Дженифър Анистън с хитро отмъщение към Анджелина Джоли, която съблазни Брад Пит и разби брака й
13568
"Левски" и Лудогорец взеха по точка в здраво дерби с отменена дузпа Корнер
"Левски" и Лудогорец взеха по точка в здраво дерби с отменена дузпа
7484
„Живот, не скорост“ – кампания на Bulgaria Insurance и Winners Group в подкрепа на пътната безопасност Бизнес
„Живот, не скорост“ – кампания на Bulgaria Insurance и Winners Group в подкрепа на пътната безопасно...
9374
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп? IT
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп?
5989
Започнаха археологически разкопките на римските терми в Рациария - най-големите в България Impressio
Започнаха археологически разкопките на римските терми в Рациария - най-големите в България
6410
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов URBN
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов
1346
След повече от век строителство: "Саграда фамилия" ще бъде най-високата катедрала в Европа Trip
След повече от век строителство: "Саграда фамилия" ще бъде най-високата катедрала в Европа
3562
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго Вкусотии
Трикът с лимон, който ще запази бананите свежи за по-дълго
745
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
2132