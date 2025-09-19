Тръмп ще се срещне с Ердоган в Белия дом в края на този месец
Очаква се двамата лидери да сключат търговски и военни спогодби
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че ще се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом на 25 септември, предаде Ройтерс. Очаква се двамата лидери да сключат търговски и военни спогодби.
"Работим върху много търговски и военни споразумения с турския президент, включително и за голяма предстояща покупка на самолети "Боинг" и F-16 и ще продължим разговорите си за сделката за доставка на F-35, която, надявам се, ще бъде сключена успешно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".