Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е имал "страхотна среща" вчера с генералния директор на Туитър Джак Дорси - броени часове след като разкритикува компанията и я обвини, че не се отнася добре с него, понеже е републиканец, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп използва широко Туитър, за да отправя посланията си, особено след огласяването на доклада на специалния прокурор Робърт Мълър. През последните дни той постна и препостна в тази социална мрежа над 40 послания. Два от туитовете бяха критични към самия Туитър, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ твърди също, че компаниите, управляващи социалните медии, проявяват предубеждение към консерваторите - нещо, което фирмите отхвърлят като невярно.

"Обсъдихме много въпроси, свързани с платформата им и социалните медии като цяло. С нетърпение очаквам поддържането на отворен диалог!", написа Тръмп в Туитър за своите близо 60 милиона последователи след срещата си с Дорси.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb