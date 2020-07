Президентът на САЩ Доналд Тръмп туитна своя снимка, на която е с маска. Той направи това в момент, когато Щатите продължават да отчитат сериозен брой нови случаи на коронавирусните инфекции, особено в южните и югозападните си райони, предаде ДПА.

"Ние сме обединени в нашите усилия да победим невидимия китайски вирус, а много хора казват, че е патриотично да носиш маска, когато не можеш да спазваш социална дистанция. Няма по-патриотичен човек от мен, вашия любим президент", написа държавният глава на САЩ в публикацията си.

По-рано през деня, когато разговаряше в Белия дом с конгресмени, министри и репортери, обаче той не беше с маска, отбелязва ДПА.

Американският Център за контрол и превенция на заболяванията съобщи, че по последни данни случаите на коронавирус в САЩ са 3 761 362, тоест увеличили са се с 63 201, предаде Ройтерс.

Смъртните случаи нарастват с 498 - до 140 157.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN