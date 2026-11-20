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Руският президент Владимир Путин е пратил дронове и няколко малки ракети в Полша по погрешка. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за Fox News, след като властите във Варшава обявиха, че на територията на страната са паднали две руски ракети и един дрон.

"Имаше ракета Х-101... Във втория случай също може да се говори за ракета; в третия случай най-вероятно става дума за безпилотен летателен апарат с реактивен двигател", съобщи министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш и обвини Русия в нарушения на въздушното пространство на страната му.

Изявлението на държавния глава на САЩ предизвика острата реакция на полския премиер Доналд Туск.

"Нека не се заблуждаваме. Има инцидент, който изисква реакция, но нашите съюзници, например Съединените щати, не искат да реагират прекалено. Те не искат тази реакция да предизвика нова спирала на ескалация и аз разбирам това. Но не винаги, меко казано, съм съгласен с оценката и интерпретацията на тези инциденти от американската страна. В този конкретен случай никой няма да се опитва да го представя като невинен инцидент. Ние ще дадем много подробна информация за това какво наистина се е случило и няма да се съобразяваме какво пасва на нечий наратив", заяви на пресконференция министър-председателят на Полша.

Polish PM Donald Tusk on Russian missile and drone incidents in Polish airspace: Let's not fool ourselves. There is an incident that requires a response, but our allies, for example the United States, do not want to overreact. They do not want that response to trigger another spiral of escalation, and I understand that. But I do not always, to put it mildly, agree with the American side's assessment and interpretation of these incidents. — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

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Задочната размяна на реплики между Тръмп и Туск започна още вчера, когато полският премиер реагира на репликата на държавния глава на САЩ към руския му колега на срещата на върха на АТИС в китайския град Шънджън.

"Я, кой е това? Мой приятел! Радвам се да те видя!". Това бяха първите думи на Доналд Тръмп на влизане в залата, преди да се ръкува с Владимир Путин.

"Господ да ни пази от такива приятели", реагира Доналд Туск в "Туитър" и добави: "Путин не ни е и никога няма да бъде наш приятел".

Запитан за коментар на тази реакция на полския премиер в интервюто си пред Fox News, американският президент заяви: "Нищо не мога да направя по въпроса. Познавам го отдавна".

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