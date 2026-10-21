Президентът на САЩ каза, че Кремъл управлява "голяма машина - те просто продължават да напредват и са направили точно това. Те са превзели много голямо парче земя"

14938 Снимка: БТА/АП

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом във Вашингтон.

Президентът на САЩ заяви това след срещата в Осло между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и украинския си колега Володимир Зеленски, посветена именно на търсенето на дипломатическо решение на конфликта. Днес Уиткоф ще посети Русия, където ще обсъди въпроса с президента Владимир Путин.

Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, каза пред Ройтерс, че Украйна е представила в норвежката столица "нови идеи" и че целта на дискусиите с Путин е "да се надгради" над напредъка, постигнат с Украйна и Европа, и да се обсъдят предложенията с Русия.

Тръмп предположи, че Русия има превес във войната, тъй като "е голяма машина - те просто продължават да напредват и са направили точно това. Те са превзели много голямо парче земя."

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Президентът на САЩ не даде подробности. В петък началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на президента Путин, че въоръжените сили на страната са превзели в Украйна редица населени места, сред които Добропиля. Украйна обаче отрече градът в източната Донецка област да е паднал.

Тръмп каза още, че е поставил пред руския президент Владимир Путин въпроса за Стивън Хъбард - пенсиониран американски учител, задържан от Москва, и намекна, че скоро може да има развитие по случая.

"Разговарях с президента Путин за г-н Хъбард. Говорих дълго с него. Помолих го да го освободи", каза Тръмп, цитиран от Франс прес.

Пред журналист от АФП той намекна, че американецът може да бъде освободен до няколко дни.

Хъбард - 74-годишен пенсиониран учител по английски език, бе осъден през октомври 2024 г. на близо седем години затвор в Русия по обвинения, че се е сражавал като наемник на страната на Украйна - нещо, което той отрича.

През август администрацията на Тръмп издейства освобождаването от Русия на бившия морски пехотинец Робърт Гилман, припомня АФП.

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